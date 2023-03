El Kanka: “Deberíamos de tomarnos menos en serio casi todo y vivir lo poco que dura esto”

Juan Gómez Canca, más conocido como El Kanka es una persona con mucho arte. Hace unos meses, presentó su quinto disco, donde el cantante reivindica las cosas sencillas que ocurren cada día en la vida. Son canciones con las que cualquiera puede sentirse identificado. Y es que, una canción es como el capítulo de una serie, con un principio y un final o simplemente, un episodio más de la historia. En 'Poniendo las Calles' cuenta la importancia de vivir el día a día y de disfrutarlo: “Nosotros tenemos siempre historias cotidianas, la de todos los días. Todos tenemos miedos, deseos y anhelos cada día y eso es importante”.

También ha aprovechado y ha contado qué es lo que más le gusta de él y lo que no: “Lo que menos me gusta es que pienso demasiado las cosas y eso me aturulla bastante, pero lo que más me gusta de mi es que soy buena gente, o eso creo”. - Responde a modo de humor el cantante.

El sábado llenará el Wizink Center en Madrid con un concierto a las 21:00 horas.





Todos los detalles en el audio.

