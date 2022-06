Julián Ruiz, con 'El Pulpo': “Si Tino Casal viera cómo está hoy la música se volvía a morir”

Julián Ruiz es una de las figuras más importantes en el mundo de la música de nuestro país. Un tipo que desde muy pequeño se alimentó de lo que desprendían los vinilos que llevaba su padre a casa desde Inglaterra. Son muchos los méritos que ha hecho a lo largo de su carrera en el plano musical.

Es productor, periodista, pero sobre todo, los que somos medio jóvenes, siempre le recordaremos por su programa “PLASTICOS Y DECIBELIOS”. Un programa que además de entretener ayudaba a comprender mejor cada canción y a los artistas.

Estuvo este jueves en 'Poniendo las Calles' para presentar 'Los vinilos de plásticos y decibelios', una muestra donde expone los más de 800 vinilos que componen parte de su colección y que podrán disfrutar hasta el 18 de septiembre en la Sala 1 del Centro Cultural Conde Duque de Madrid. “He seleccionado de entre 623.300 álbumes”, aseguró Ruiz.

Una exposición donde se podrán ver piezas únicas de trabajos de cantantes mundialmente famosos como Elvis Presley, The Rolling Stones, Little Richard y muchos más. Una colección donde Julián Ruiz muestra lo que las portadas de estos discos han trasmitido durante el siglo XX y que comenzó en los años 50 con el éxito de Chubby Checker, Let's twist again.

El productor musical y periodista analizó también el estado actual de la industria musical como buen conocedor que es, ya que trabajó con artistas de la talla de Alaska, Orquesta Mondragón o Tino Casal. Sobre este último dijo que “volvería a morirse si viera cómo se hace ahora música o cómo visten los músicos”.