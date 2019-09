'A diez pasos de la fama': el espectáculo que da visibilidad a las voces que están en la sombra

Hay muchas profesiones que padecen el síndrome de la invisibilidad. En el mundo de la música son esas personas, en su gran mayoría mujeres, a las que nunca enfoca la cámara de televisión pero que son imprescindibles en cualquier grabación o espectáculo que se precie. Por eso en 'Poniendo las Calles', con el Pulpo, han querido hablar con José María Guzmán, para visibilizar esas voces femeninas que permanecen ocultas.

Son las que dan brillo y esplendor a las voces de los artistas más populares de la música española, arropándoles con sus coros. Sus voces armonizan a esos artistas, pero el gran público no sabe quiénes son estas grandes cantantes en activo y no es consciente de que las hemos escuchado toda la vida en anuncios, películas, etc.

Esto ocurría hasta ahora, porque lo van a contar ellas mismas. A través de sus vidas y sus carreras se reconstruye la música española desde los años 70 hasta el día de hoy. Ellas nos relatarán con humor, nostalgia y cariño cómo es vivir "a la sombra" de otros, elegida o no, siempre separadas del reconocimiento del público por una distancia de unos diez pasos, porque es ahí donde se ponen los micrófonos para las coristas en los escenarios españoles.

Andrea Bronston , Araceli Lavado , Candela Palazón , Cani González ,Cecilia Blanco, Celia Vergara ,Esmeralda Grao, Helen de Quiroga, Maisa Hens, María Ovelar ,Natalia de las Heras , Sol Pilas , Sonia de las Heras ,Susana de las Heras ,Yolanda de las Heras , Fran Rubio (pianista). Son grandes voces que nos han acompañado en diferentes momentos y que no hemos reparado en su importancia. Voces que han acompañado a Raphael, Julio Iglesias, Serrat, Miguel Bosé, David Bustamante, Rocío Jurado, La Unión, Ana Belén... Y no solo eso también han son las voces de canciones de anuncios y bandas sonoras.