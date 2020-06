Ismael Fernández le confiesa a El Pulpo cómo se sintió tras reencontrarse con su burra Baldomera.

Los seres humanos hemos sufrido mucho las consecuencias de la COVID-19. Pero no hemos sido los únicos. Los animales también se han visto afectados por culpa de esta enfermedad. Muchos de ellos han pasado demasiado tiempo sin poder ver a sus dueños, incluso hay otros tantos que, aún a día de hoy, siguen sin poder reencontrarse con las personas que los han cuidado siempre y otros que, por desgracia, jamás los volverán a ver.

Baldomera es uno de esos animales que han tenido que ver cómo su vida se ponía patas arriba a causa del coronavirus. Esta burra, que se encuentra en la localidad malagueña de El Borge, llevaba dos meses sin poder ver a su dueño, Ismael Fernández. En cuanto pasamos a la fase 1 Ismael no lo pensó: cogió el móvil, empezó a grabar, se desplazó hasta la casa de sus padres y lo primero que hizo allí, obviamente, fue visitar a su burra: “ yo me esperaba que ella me reconociera porque había estado dos meses con mi hermano. Cuando ella me ve no me rebuznó, que es lo que hace siempre. Entonces yo dije ‘bueno no pasa nada, es un animal…’ Pero cuando me sintió llorar ella empezó a rebuznar y a darme besos. Yo me puse a llorar porque venía compungido, tenía ganas de estar en el campo y tenía muchas ganas de verla a ella. Fue una bomba explosiva de sentimientos por parte de los dos”.

El vídeo corrió como la pólvora a través de las redes sociales y se hizo viral, en muy poco tiempo: “ estaba en mi perfil privado pero una amiga mía me dijo que pusiese el vídeo público. A partir de ahí la gente empezó a compartirlo y empezaron a llamarme medios de comunicación de todo el mundo. Ahora mismo tengo 7 entrevistas pendientes con medios internacionales”.

Ismael le confesó a El Pulpo que “se hubiese llevado un chasco en caso de que no Baldomera no me reconociese […] todo el camino que estuve desde Málaga hasta El Borge fui preparándome psicológicamente por si no me reconocía”; además también aseguró que la relación que mantiene con su burra Baldomera seguirá siendo como hasta ahora: “la burra tiene que seguir con la misma vida de antes, no quiero que esté demasiado estimulada, tiene que mantener el mismo ritmo de siempre”.