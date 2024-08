El invento de una arquitecta española que lleva a personas en silla de ruedas hasta el mar desde la playa

En Poniendo las Calles afrontamos el problema que supone en muchas situaciones para aquellas personas con accesibilidad reducida vivir en un lugar que no está preparado para ello. Marta Bordas es una arquitecta que lucha contra esto con inventos como el que ha llevado a las playas y al mar y que presenta en Poniendo las Calles.

Una persona en silla de ruedas

En España hay 2,5 millones de personas que por desgracia tienen que estar en una silla de ruedas. Son bastantes personas que, día tras día, tienen que adaptar su vida para poder seguir adelante. Hay que intentar ayudar y ponerlo fácil para ellos de forma que puedan disfrutar como cualquier persona de todos los lugares posibles.

Un estudio explica que el 22% de las personas con movilidad reducida se han visto forzados a mudarse por no tener en sus edificios estructuras accesibles que les permitan continuar con su día a día. La arquitectura accesible es un tema a desarrollar en nuestro país y por eso, inventos como el de la arquitecta Marta Bordas son esenciales.

Como explica en Poniendo las Calles, tras sufrir una minusvalía, Marta decidió estudiar arquitectura y trabajar en esa falta de accesibilidad. Ha llevado a cabo el proyecto LOCUS, Let’s Open Cities for Us, con 40 proyectos de diseño urbano inclusivo en diferentes centros urbanos patrimoniales que se caracterizaban por una topografía escarpada y compleja.

En silla de ruedas

Marta Bordas señala que "la Ley de Accesibilidad es muy exigente, te pide más y está bien hacerlo así, en cambio, en el tema de las playas siempre se queda corto": "No permite un diseño en que un usuario sea autónomo, que lo que da capacidad, que es que sea externo a la persona".

Una persona en silla de ruedas en la playa frente al mar

"Si yo estoy en un entorno que está correctamente diseñado y ya no necesito asistencia y necesito ayuda incluso, pues mi autoestima mejora, hay unos beneficios mucho más allá", defiende en Poniendo las Calles la arquitecta que ha hecho un diseño revolucionario para las personas con movilidad reducida.

En la playa claramente no es así, porque tienes una pasarela que llega a escasos metros del mar y ahí se queda. "Es como que me acerca al caramelo, pero no me lo da", compara Marta Bordas, "y esa impotencia de decir llego el agua, pero no, y hasta aquí no porque si tengo que transitar sobre arena, yo no puedo".

"La solución que hemos planteado no tiene más que esta pasarela que terminaba a pocos metros del mar, pues que llegue realmente hasta el agua", señala la arquitecta en Poniendo las Calles. Pero no podía ser una rampa sin más, ni algún tipo de escalinata, ya que el problema de la flotabilidad seguiría.

El invento de una arquitecta española

Marta Bordas soluciona todos los problemas con una pasarela que entra en el agua en formato de plataforma flotante: "Es una silla hidráulica, un sistema que ya está inventado y muy utilizado en piscinas, pero por lo que sea, a nadie se le había ocurrido también implementarlo en el mar".

Una persona en silla de ruedas

Pero, a la vez, también está equipado con "unas escaleras cómodas, amigables, fáciles, que puedan servir de acceso a muchísimas personas". Es una manera para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar del mar superando todos los inconvenientes que plantea este lugar.