¿Te imaginas que te pones de parto en pleno confinamiento?

El COVID-19 está dejando huella en todos nosotros. Es cierto que en algunos más que en otros… Imagínate que estás tranquilamente en tu casa, trabajando y, cuando vas al baño, te pones de parto a pesar de estar, tan solo, de siete meses.

Esto fue lo que le ocurrió a Cristina Rodríguez, una de las profesoras de Producción y Realización en Radio en la Universidad CEU San Pablo. La mamá de dos niños (de 2 y 4 años) y, desde hace muy poco, de Clara, ha estado en Poniendo las Calles y nos ha contado de primera mano cómo ha vivido toda esta experiencia: “yo estaba enchufada en mi portátil hablando con mis alumnos de internacional y no me imaginaba que, en una vida más tranquila (sin paseos, sin extrés), Clara se iba a adelantar”.

Cristina no es una madre primeriza y, por eso, a ella misma le extraña no haberse dado dado cuenta de que Clara venía de camino. La profesora de radio confesó que “durante la clase estaba fenomenal, estaba tan normal. Cuando desconecté dije ¿qué pasa aquí? Y me fui al hospital con mi marido”.

Cristina aseguraba que, aunque no era su primer parto, el coronavirus hizo que se pusiese más nerviosa de lo normal: “cuando uno se pone de parto pueden pasar muchas cosas. Me daba miedo porque estábamos con la mosca detrás de la oreja por los contagios, por las mascarillas… Sabes que los hospitales tienen riesgo, pero tuve la suerte de estar yo sola en una habitación porque no podía tener compañía”. Afortunadamente todo ha salido bien y Clara está sana y salva en casa, arropada por toda su familia y recibiendo todo el cariño que se merece.

Sin lugar a duda esta es una historia que, dentro de unos años, estos dos papás contarán (como una anécdota) ante la atenta mirada de su hija Clara.