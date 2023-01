La ilusión de Conchita con su nuevo disco: "La vida me está dando momentos mágicos"

Conchita es una artista que se identifica con todos los ponedores de este programa y que este viernes, ha querido presentar en exclusiva dos de las canciones de su nuevo disco. El álbum saldrá en Marzo pero ha contado algunos detalles. La cantante dice: “Estoy tan contenta de lo que he hecho, me encanta, estoy súper orgullosa”. “Todo lo que me está pasando es precioso”. “Para hacer este trabajo fuimos a Francia a grabar y ha sido todo íncreible y súper bonito”

'Poniendo las Calles', actualidad con un punto de vista positivo.



En 'Poniendo las Calles' nos gusta estar pegados a la actualidad, pero siempre con optimismo y pensando en los Ponedores. Por eso cada madrugada nos esforzamos en traer a los protagonistas de los hechos que son relevantes para nuestra audiencia, para que podáis conocer de primera mano el panorama cultural, social y de entretenimiento en España. Pero hay más.



De la mano de El Pulpo conocemos también apasionantes historias de vida. Gente como tú que se convierten en noticia por su solidaridad o por sus ganas de superación. Personas que nos inspiran y nos dan esperanza. Cada día, de lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, te vamos a estar acompañando. ¡Somos ponedores!