Hoy nos hemos trasladado a las playas de Los Ángeles con 'Los Vigilantes de la Playa'.

Esta serie televisiva se retransmitió de 1989 a 2001. En concreto se estrenó el 22 de septiembre de 1989.

Una serie que marcó y quitó el aliento a todos los jóvenes de la generación de los 90. Pero además de ser una gran serie; tengo que confesar que, en a penas unos días, se cumplen nada más y nada menos que 30 años desde el estreno de esta serie. Te hablamos de 'Los Vigilantes de la Playa'.

Comenzamos hablando de la música de esta gran serie, porque, aunque a veces lo olvidemos, las series también tienen una banda sonora muy rica. La canción original de la NBC (en España se retransmitió primero por TVE y después por Antena 3) se titula “Save me” y está interpretada por Peter Cetera. Pero para las series secuela, se creó otro tema y es con el que realmente asociamos esta gran serie de los 90. Me refiero a “I'm Always Here”, interpretada por Jimi Jamison (que era el cantante de la banda de rock Survivor). En 2006 Sunblock decidió lanzar un single de la Banda Sonora de Baywatch, de “Im Always Here” y, con ella, consiguieron alcanzar el número 4 en las listas de éxitos del Reino Unido. Una versión mucho más animada. Esta, desde luego, invita mucho menos a imaginarnos a los protagonistas corriendo a cámara lenta por las playas de Malibú (por cierto la cámara lenta se hizo, en un principio, según David Hasselhoff, para ahorrar dinero porque permitía emitir más minutos con las mismas imágenes). Ya con esa introducción se podía adivinar en qué consistía la serie. Lo importante era enseñar esos cuerpos de gimnasio (de hecho ningún actor podía coger peso, aunque al principio los actores creyeron que esto iba solo con las mujeres pero no, esta regla iba para todos).

Y ese bronceado impecable; porque el argumento era muy simple: alguien se caía al mar desde el muelle, o se ahogaba, o había tiburones, o bombas nucleares, asesinos en series...

El caso era que tanto Mich es personaje principal y el “jefe” de todos los protagonistas está interpretado por David Hasselhoff. Sospechamos que la trama gira en torno a él porque la serie se canceló después de su primera temporada debido a su alto coste y Hasselhoff puso dinero de su propio bolsillo para que la serie siguiese adelante; así que se convirtió en productor ejecutivo. Este personaje, Mich, tiene un hijo en la serie (un papel que casi lo interpreta Leonardo DiCaprio; de hecho se presentó al casting y fue elegido inicialmente, pero Hasselhoff dijo que era demasiado mayor para ser su hijo; así que finalmente lo hizo Jeremy Jackson), un hijo que, por cierto, era fruto de un matrimonio roto. Y claro, esa situación pues le genera muchos quebraderos de cabeza.

Pero el fin de todos los personajes era el mismo: ayudar en las playas de California. Personajes como CJ Parker (Pamela Anderson), aunque a Hasselhoff no le hacía mucha gracia que una chica PlayBoy fuese su compañera, finalmente se incorporó en la segunda temporada, se acabó convirtiendo en otra de las protagonistas fundamentales de la serie. Pero también estaba Mike (Michel Newman). Y ojo, porque Mike era, junto a Jim Barnett, un socorrista de verdad. De hecho los contrataron para que “asesoraran” a los guionistas y productores durante la primera temporada. Pero tuvieron tanto éxito los dos personajes que los mantuvieron hasta la temporada 10. Y también está Eddie Kramer (Billy Warlock), Shein (Erica Eleniak)... y un gran etcétera.

Lo cierto es que la serie ha tenido un reparto infinito, nada más y nada menos que 41 actores y actrices en total. El caso es que todos ellos tenían algo en común: salvarle la vida a los bañistas de las playas de Los Ángeles.

Que por cierto, la serie se grabó, en concreto, en las playas de Santa Mónica y Venice Beach. Unas playas que están conectadas la una con la otra, aunque recorrerlas de punta a punta nos llevaría un buen rato. Lo que sí es cierto es que, estas playas, en la vida real son idénticas; con el muelle que tanto hemos visto en la serie, con el parque de atracciones al final de él, unas playas familiares, con gente en patines... En fin, igualitas que como nos la enseñaron en la serie. En el 99 se propuso hacer una versión australiana, pero cuando empezaron a grabar el episodio piloto hubo quejas por parte de los habitantes de Ávalon (porque no querían que dañasen la flora ni la fauna, sobre todo a los Koalas); así que dejaron de grabar allí. Pero el equipo no se da por vencido a pesar del intento fallido, así que en la temporada 10, el escenario cambia radicalmente; la serie pasó a llamarse Baywatch Hawaii (graban dos temporadas allí). Incluso los personajes cambian el color sus bañadores: pasan de ser rojos a amarillos fosforitos. Y la introducción, por su puesto, también cambia.

En esta nueva versión se aprecia un ritmo que te transporta directamente a Hawaii, esos golpes rítmicos que hacen que nos acordemos de las músicas típicas del lugar. Pero claro, ¿cuál es el problema de grabar todas, o prácticamente todas las escenas en la playa? Pues el sol... De hecho gran parte del dinero de la serie iba destinado a protectores solares para que los acotres no dañaran su piel.

¡30 años ya de la primera temporada de “Los Vigilantes de la playa”!. Una serie que embaucó a toda una generación. Una de las series más exportadas de la historia. Se ha traducido en 40 idiomas y se ha visto en más de 140 países.