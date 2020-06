‘Homeland’ muestra lo duro que puede llegar a ser el regreso a casa para un prisionero de guerra.

‘Homeland’ fue una de las primeras series que se atrevió a mostrar todas las secuelas que sufren los marines tras ser secuestrados durante la guerra. Como ocurre con otras muchas series, la ficción, no entusiasmó a nadie en un principio. Y si ya de por sí la serie no convencía a nadie, que los directores decidiesen “cargarse” a uno de los personajes principales en la cuarta temporada hizo que los pocos espectadores que tenían se cabreasen e incluso dejasen de verla. Sin embargo, tras remontar esa aberración (porque de verdad que no encuentro otro nombre para describirla) ‘Homeland’ se convirtió en uno de los shows televisivos más populares de la actualidad.

De hecho hoy en día, se considera que el drama fue el que retomó el género de los espías (incluso afirman que lo ha hecho por todo lo alto). Lo cierto es que lleva años conquistando al público de todo el mundo; y no es de extrañar pues la realidad es que nos encanta saber (aunque sea a través de una ficción) cuáles son esos “salseos” que crean los conflictos internacionales.

Tanto es así que, algunos, la definen como la “fórmula perfecta entre terrorismo, espías y romance” y la verdad es que la ficción dramática ha sabido mezclar estos tres géneros y ha logrado aplicar la pizca exacta de cada uno de ellos.