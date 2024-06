De hacer ingeniería de alimentos al flamenco, así es la historia de Irene Chuliá: "Me hice bailaora"

Cuando hablamos de danza, en general, la relacionamos con un escenario. Da igual del tipo que sea. Pero hoy hemos hablado de algo que rompe los esquemas sobre esta disciplina universal. Se trata de un nuevo concepto que está unido a la educación y a su aplicación como herramienta social. Hay un nuevo grado en el plan de estudios que se denomina así, precisamente: Danza social.

Audio





Y esta noche, en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha charlado con Irene Chuliá. Ella es una de las alumnas que lo estudia y ha querido venir a poner las calles para explicarnos como es. El grado se imparte en el Conservatorio Superior de Danza de Valencia, dentro del Grado de Pedagogía de la Danza.

¿Cómo es la situación de la danza en España?

Hace unos meses, varios profesionales de esta disciplina participaron en el primer 'Congreso Nacional de Escuelas de Danza con Proyecto de Formación Profesional'. Este se celebró en Logroño, y alertaron de la situación crítica por la que pasa este arte en España. Participaron responsables de conservatorios de hasta 8 Comunidades Autónomas diferentes de nuestro país.





En él, según explicó a EFE el director de la Casa de la Danza de Logroño, Perfecto Uriel, el objetivo del encuentro era poner en común la inquietud general que existe en estos profesionales por la situación de la danza en España porque consideran que hay un problema importante, que es algo en peligro de extinción y que, por lo tanto, está en estado crítico.

Iniciativas que ayudan

El pasado año, la Comunidad de Madrid comenzó a impartir, a lo largo del primer trimestre del pasado curso 23/24, clases de danza a más de 13.000 alumnos de Educación Primaria de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región. Esta iniciativa educativa forma parte del Plan Integral de Danza anunciado por la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso.





Entre sus objetivos estaba el de fomentar el conocimiento y la difusión del folclore y la cultura popular, mejorar la motricidad, coordinación y ritmo de los alumnos, combatir la obesidad y descubrir nuevos talentos y vocaciones en esta disciplina. La medida se puso en marcha en medio centenar de colegios públicos y concertados de todas las zonas de la región, incluyendo colegios de Educación Especial, que han decidido participar en esta experiencia piloto.

Los caminos de la vida

No estamos hablando con el 'alumno tipo' que comienza un grado. Quiero decir, una persona que acaba Bachillerato y escoge ese grado, vamos, con unos 17 o 18 años. Sino con una persona que ya lleva una trayectoria profesional, y que está complementando su formación. Porque Irene tiene ya 42 años y la vida da muchas vueltas.





De hecho le ha contado a Carlos Moreno "El Pulpo" que estudió de primeras: "Con 25 o 26 años decidí que me quería especializar en flamenco. Desde entonces ya me fui a Madrid. Me apasionaba bailar en un tablao y digamos que me hice bailaora. También tengo una parte dentro de mí a la que le gusta generar un impacto social, a través de la danza. También tengo un perfil muy curioso, y es que hice Ingeniería Agrícola y Tecnología de Alimentos".