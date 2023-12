El gran riesgo al que te enfrentas haciéndote un tatuaje de este color: "Hemos visto reacciones adversas"

En los últimos años, el sector del tatuaje ha experimentado un gran crecimiento, consolidándose como una industria en expansión. Tan solo en nuestro país, el sector cuenta con más de 3.000 estudios que realizan este tipo de prácticas y mueven una facturación superior a los 180 millones de euros. España ocupa el sexto lugar en realización de tatuajes a nivel mundial, según datos aportados por el sector, con un 42% de los españoles que tiene al menos uno, según el estudio de Lutronic PBS. Pero hay algunos que tienen más riesgo que otros, como explica José Luis López Estebaranz en Poniendo las Calles.

Con este dermatólogo pionero en el uso de láseres para quitarlos hablamos sobre el procedimiento para retirarlos con Carlos Moreno 'El Pulpo', pero también de todo lo que hay detrás de una industria al alza. Esta demanda creciente, la mayor aceptación social y los avances tecnológicos han provocado que este sector haya alcanzado niveles de popularidad y reconocimiento global nunca vistos. Eso sí, los tatuajes no son para siempre y borrarlos se ha convertido también en una alternativa atractiva para muchos y en un lucrativo negocio para muchas clínicas estéticas.

Un tatuaje de este color

Por tiempos inmemorables los tatuajes han existido y si los diseños en tinta negra eran y han sido siempre un clásico preferido, también se pusieron de moda los innovadores de colores. Es una realidad que este arte cada vez se populariza más entre la gente y poco a poco, han estado desapareciendo los prejuicios y las etiquetas a los que se enfrenta todo aquel que decida plasmarlos. Por ello aparecieron estos que son aún más llamativos. Los pigmentos utilizados son una mezcla de muchos químicos y cuando te tatúas, la aguja inyecta tinta sobre la capa superficial hasta llegar a la dermis.

La Unión Europea lanzó la restricción del uso de más de 4.000 sustancias químicas en las tintas de tatuajes y de maquillaje permanente como los colorantes azoicos, aminas aromáticas cancerígenas, hidrocarburos aromáticos, policíclicos, metales y metanol; pero esta entró en vigor este 2022 en los países miembros de la misma. Las razones para prohibir o limitar el uso de estas tintas, según las autoridades, no es el limitar el trabajo o afectar a los que tatúan, sino que se busca que disminuyan las reacciones alérgicas, así como otras respuestas inflamatorias en la piel causadas por estas.

"Hemos visto reacciones adversas"

Desde el 2015, Europa ha hecho un llamado a todos los fabricantes de tintas para que indiquen en las etiquetas los ingredientes que contienen y pueden ser dañinos. Todos los expertos señalan el negro como la tinta para tatuajes permanentes más segura, ya que a menudo deriva de una sustancia llamada carbón negro y rara vez causa un problema de sensibilidad. Pero si decides darle color a esa caricatura, es decir, que el tatuador trabaje con pigmentos orgánicos no metálicos, tienes que saber que corres riesgo, sobre todo para los que no tienen alternativas no metálicas.

Después de un tiempo ya con estas normativas, los proveedores de tinta y los artistas del tatuaje tratan de encontrar alternativas legales y seguras. Pero la realidad también es que los entusiastas del tatuaje no les importa entintarse con color. Además, la industria ya no se considera clandestina y es muy profesional. De hecho, en la última década ya se utilizan tintas con poco o ningún metal y que no dañan a los animales. Creen que es cuestión de tiempo que se comercialicen nuevas tintas de color. José Luis López Estebaranz explica en Poniendo las Calles cuál es el más peligroso.