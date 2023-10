Probablemente, algunos de los que escucháis 'Poniendo las Calles' tengáis un tatuaje en vuestra piel y, los que no, casi seguro que conocéis a alguien que lo tiene. Un amigo, un familiar, un compañero de trabajo... La popularidad de estas calcomanías ha crecido muchísimo en las últimas décadas. Actualmente, esta expresión artística está presente en todos los continentes y no solo eso. Según a Academia Española de Dermatología uno de cada tres jóvenes de entre 18 y 35 años está tatuado en nuestro país y España es el sexto país del mundo más tatuado. La cosa es que muchos se arrepienten.

Según datos de Lutronic PBS, el 60% se arrepiente y acaba borrándolo cinco años después de habérselo hecho. Los 90 supusieron el bum de los tatuajes. Por entonces surgieron en masa los establecimientos donde se realizaban y se contaban por cientos de miles los valientes que se lanzaban a dibujarse alguna parte del cuerpo. Esa proliferación trajo consigo a tatuadores excelentes, buenos, malos y pésimos; supuestos especialistas, estos últimos que dejaron un mal recuerdo imborrable en la piel de multitud de víctimas. De eso habló Carlos Moreno 'El Pulpo' en 'Poniendo las Calles'.

Motivos para quitarse un tatuaje

Puede ser eso, o simplemente que muchos se acaban cansando del dibujo que se hicieron de por vida, porque se pusieron el nombre de su pareja y ya no lo es o por cualquier otra circunstancia, ahora se lleva la eliminación de tatuajes, una práctica en auge que ha llevado a muchos tatuadores a ofrecer también su eliminación, un negocio mucho más rentable que hacerlos. ¿Crees que te va a gustar toda la vida? Seguro que nos hemos preguntado esto alguna vez antes de tatuarnos. Y la respuesta es sí, si no no lo haríamos, ¿verdad? Aunque, a veces, cambiemos de opinión.

Además, todavía hay empresas que tienen prejuicios a la hora de contratar. También es el caso de las oposiciones de acceso a cuerpos de policía, en las que es un requisito imprescindible no llevar tatuajes visibles. En estas situaciones podemos vernos obligados a borrar nuestro tatuaje. Las zonas más comunes dónde se eliminan tatuajes por estos motivos son manos, brazos, escote, cuello y cara. Otros han visto en el mundo del tatuaje una afición y hasta una posible profesión, así que muchos tatuadores principiantes han practicado en su propia piel o en la de amigos. El resultado suele ser el de tatuajes poco estéticos.

Los que peor se quitan

Tomar la decisión de tatuarse puede ser muy meditada, podemos haber visto un boceto y todo nos parece bien, estamos decididos. Pero una vez vemos el tatuaje en nuestra piel, no es lo que queríamos o no ha quedado como imaginamos. Para salir de dudas, este viernes en 'Poniendo las Calles' ha estado José Luis López Estebaranz, un dermatólogo pionero en el uso de láseres y fuentes de luz para retirarlos. Carlos Moreno 'El Pulpo' le preguntó si puede generar algún problema, el quitar algo que ya de por sí no pertenece a nuestro organismo y esta fue su respuesta.

"Pues se necesitan meses", aclara, "necesitamos, cuanto menos, dos o tres sesiones en algunos tatuajes de un solo color y con poca pigmento en la piel". Hay casos en los que explica que necesitan "12-15 sesiones": "Hay gente que solo quiere quitar de forma más rápida y hacemos una doble sesión en un mismo momento para ser más eficientes y más efectivos, pero es un proceso que requiere su tiempo porque, para no dejar marcas, no dejar cicatrices, se fragmenta ese pigmento por el láser en partículas milimétricas que luego se reabsorben, en parte, por el sistema linfático y eso requiere un tiempo".