La excusa de un traficante en Madrid ante la Policía cuando transportaba 400 gramos de cocaína: "En realidad"

¿Recuerdan aquella vez que en una sesión de las Cortes Constituyentes Camilo José Cela dijo "no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo, como no es lo mismo estar jodido que jodiendo"? Pues algo así pensó el protagonista de la última historia de excusas para tratar de no acabar en prisión. Es difícil esquivar la sanción que trataba eludir esta persona en las calles de Madrid que ha sido protagonista en las últimas horas de la información tanto en la ciudad como en toda España por su cara dura.

En 'Poniendo las Calles' hemos entrevistado a agentes de la ley, como policías y guardia civiles, que han escrito libros contando algunos de los casos más curiosos a los que se han enfrentado. La gente es muy graciosa y hay veces que te partes de risa con las excusas que se buscan algunos para justificar que han delinquido. El último ha sido un hombre de 45 años en Ciudad Lineal que fue detenido con casi medio kilo de cocaína. Pero lo llevaba encima, pero él lo primero que le ha dicho a los agentes es que no estaba haciendo nada malo.

Cabría preguntarse, ¿cómo justificas tú eso? ¿Qué le dices a la policía para que realmente te crean? Pues a él se le ha ocurrido decir que no era cocaína. Les ha dicho a los agentes que se estaban equivocando y que esos polvos en realidad no eran droga, sino una sustancia relajante para darse un baño con ella en casa. Vamos, que les dijo a los policías que le detuvieron que llevaba unas sales para echar a su bañera y pasar un tiempo muy agradable después de un largo y duro día traficando.

Las 'sales'

Se trata de un varón español de origen dominicano de 45 años que contaba con un antecedente por hurto. Los policías que se encontraban realizando labores de prevención apreciaron la "actitud huidiza" de esta persona, por lo que procedieron a identificarlo. Después de cerciorarse de la droga que llevaba encima, aunque no era lo único: también portaba 10.600 euros en efectivo. Por estos hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El narco test determinó que no llevaba razón, aunque era una excusa que tenía poco recorrido. Todos necesitamos un momento para nosotros mismos, para relajarnos y olvidarnos de las preocupaciones y el estrés del día a día. Ese momento relajante puede ser el momento del baño. Entre los beneficios de las sales de baño, el más destacable es, por supuesto, que nos ayudan a reducir el estrés. Pero lo que portaba este ciudadano estaba muy lejos de ser estas arenas que, en contacto con nuestro cuerpo y el agua caliente, tiene ese poder de relajación.