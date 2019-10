Y... ¿esa pregunta?

Hoy la sección viene con sorpresa, porque hay un ponedor, Jesús escudero , que se ha puesto en contacto porque él ha escrito un libro de “por qués”; se titula 'El gran libro de los por qués' . Y Jesús nos va a ayudar a responder todas estas preguntas sin respuesta que nos envían los ponedores al 662 942 605.

La primera pregunta nos la envía Indira, de Colombia: “ ¿por qué no hacen comida con sabor a ratón para los gatos?” .

Los gatos de hoy en día son carnívoros obligados. ¿Qué quiere decir esto? Es cierto que los gatos callejeros se suelen alimentar de pequeños roedores porque son fáciles de cazar para ellos. Por ejemplo no suelen cazar aves o ratas porque los gatos son muy listos y saben que si se enfrentan a un ratón no corren ningún peligro pero si lo hacen con un animal más grande puede que pierdan la batalla y salgan mal heridos.

Hoy en día tenemos a los gatos muy mimados, es por eso que la mayoría solamente caza ratones por diversión; además sigue teniendo ese instinto cazador, porque por mucho que lo mimes no dejan de ser animales.

Pero la diferencia está en que no se los come. Lo que hace es jugar con ellos. Porque para el gato, el ratón, es una especie de trofeo y cuando se cansa o bien lo deja allí o te lo lleva como si fuese un regalo.

En resumidas cuentas: el gato se come los ratones cuando no le queda otra, cuando no tiene algo que sabe mejor. Entonces ¿para qué se va a hacer comida para gatos con sabor a ratón si no les apasiona el sabor?

Jesús Escudero dice que a él esta pregunta le genera otra: “¿quién prueba la comida de los gatos?”. Una buena pregunta para responder otro día.

La siguiente pregunta viene de la mano de Ramón, de Zamora: “ ¿por qué cuando llueve levantamos los hombros? ”.

Empezamos por el principio: la lluvia moja, eso está claro.Y lo que antes alcanza es nuestra cabeza y nuestro cuello. El cuello es una de las zonas más sensibles a los cambios bruscos de temperatura. Las gotas cuando caen en el cuello provocan un cambio de temperatura brusco, porque pasas de tener el cuello calentito, a tenerlo frío. Así que nuestro cerebro encoge los hombros de forma instintiva, para que nuestro cuerpo no sufra esos cambios de temperatura que son, precisamente, los que hacen que nos pongamos enfermos. Jesús Escudero dice “será porque creemos que así nos mojamos menos”.

La última pregunta de hoy nos la manda Sebas: “ ¿por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? ”. Jesús Escudero habla, en este caso, de las películas de Disney; de ese famoso “y fueron felices para siempre. ¿Lo fueron juntos o separado?” Y añade: “qué maravillosa es nuestra lengua”.

La clave aquí está en que nuestra lengua es maravillosa, y la magia está ahí, en que palabras como “todo junto”, haciendo referencia a algo que está unido, se escriba separado.

Esta separación, aunque a veces puede confundir, se hace para guiar mejor la interpretación. Por ejemplo. Celia Zamudio (lingüista) dice que “el criterio de separación más intuitivo y el que se tuvo en cuenta (hace años) fue el que separa las palabras por categorías gramaticales, así que “separado” como adjetivo se escribe todo junto” y “todo junto”, que es una frase compuesta con un pronombre y un adjetivo, se escribe separado”.