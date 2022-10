Entra en vigor la devolución mensual del gasóleo profesional: sigue estos pasos para beneficiarte de ella

Es miércoles y eso significa que en 'Poniendo las calles' tenemos una cita con el mundo del motor, de la mano de nuestro experto, Alfonso García. Con él, analizamos las últimas noticias relacionadas con el mundo del motor y para dar algún que otro dato curioso. Además, descubrimos las noticias más destacadas de la semana, conocemos curiosidades realmente sorprendentes y repasamos ciertas normas, que son realmente útiles a la hora de ponernos al volante.

En esta ocasión, ponemos el foco en los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno de cara a 2023, en concreto, en el dinero que se destina tanto al transporte por carretera respecto al ferroviario. Por otro lado, después de la crisis de los chips y los semiconductores, el mundo de la automoción se enfrenta a la amenaza de escasez de AdBlue, un elemento imprescindible para los motores de camiones y coches diésel.

Estos son los casos en los que debes pagar una multa por ser el titular del coche aunque no vayas conduciendo En algunos casos, las sanciones vinculadas a esta situación pueden ir desde los 80 hasta los casi 1500 euros Redacción Poniendo Las CallesMadrid 10 oct 2022 - 05:51

García también no habla de la pintura más blanca del mundo, según el Libro Guiness de los Récords, que podría rebajar la temperatura dentro del vehículo. En materia de conductores profesionales, nos centramos en la devolución del gasóleo profesional, que ha cambiado de forma reciente: "Desde el pasado 3 de octubre está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y desde el día 4 ha entrado en vigor, la devolución del gasóleo profesional, que ya es mensual, aunque se venía aplicando desde el pasado mes de marzo".

"Hasta ese momento tenía carácter trimestral. Tienen derecho todos los transportistas titulares de los vehículos de transportes a partir de 7,5 toneladas, inscritos en el censo de vehículo de la Agencia Tributaria y disponer de tarjeta de gasóleo profesional asignada a un vehículo en concreto. Como siempre, el transportista tiene que presentar la declaración de kilómetros recorridos el año anterior", detalla nuestro experto.

??? DGT: qué significa la nueva señalización que ya puedes encontrar en calles de Madrid cercanas a un colegio https://t.co/9FeZRBRTQm — COPE (@COPE) October 11, 2022





La actualidad del motor en 'Poniendo las calles'

Hace escasos días, Alfonso respondía a la pregunta de un ponedor y nos explicaba qué multas tiene que pagar siempre el titular de un coche, aunque no vaya conduciendo. "Decir que las multas, las sanciones que siempre le corresponden al titular, es decir, al propietario del vehículo, independientemente de quién conduzca, son las que atañan a la documentación y el estado del vehículo del coche".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"La falta de documentos, la falta de póliza de seguro, el no cumplir con la ITV o el estado de conservación del vehículo pueden suponer sanciones que pueden ir desde los 80 hasta los casi 1500 euros por no tener contratada la póliza obligatoria del seguro. Igualmente, es responsable de las multas en las que no se haya identificado al conductor, como por ejemplo exceso de velocidad de radar, aparcamiento o peaje. Por ello, es muy importante, es necesario, comunicar e identificar quién era el conductor en el momento de la infracción", ha añadido, como consejo nuestro experto en motor.