La enfermedad que contagian perros y gatos que te impide beber agua como síntoma: "Letal al 99 por ciento"

Aunque no lo parezca, hay enfermedades letales en el mundo que siguen existiendo, sobre las que en España no es obligatoria la vacunación. En Poniendo las Calles nos ponemos en alerta ante la posibilidad de que la mordedura de una animal produzca un contagio de este tipo con Miguel Assal, instructor de emergencias.

Por ejemplo, el último Estudio Epidemiológico de Rabia, impulsado por MSD Animal Health, señala que España se encuentra en riesgo alto de sufrir un brote de rabia. Los últimos casos detectados en nuestro país han sido en Melilla y es una enfermedad infecciosa vírica que cada año mata a casi 60.000 personas en todo el mundo.

Ucrania es un país en el que hay rabia, y muchos refugiados salen con sus mascotas, aunque en España existe un control sobre todas las que llegan. Pero la tasa de vacunación es tan pequeña, que cualquier incidente sería muy preocupante. Galicia, ni siquiera llega a vacunar a 1 de cada 10 perros.

La OMS pretende erradicar esta enfermedad antes de 2030, y España es un país libre de rabia desde 1978. Pero en 2023 se detectaron cinco casos. Es una zoonosis que produce inflamación del encéfalo y de la médula espinal y, gracias a Miguel Assal, conocemos más detalles sobre lo que sucede cuando te contagias.

La enfermedad

Antes de nada, hay que dejar claro que "la rabia es una enfermedad letal al 99% por ciento cuando ya aparecen los síntomas": "En España está erradicada, prácticamente no existen casos de rabia. Los que pueden darse son normalmente por murciélagos. Fíjate que es el animal que puede transmitir la rabia tanto por sus heces como por su mordedura".

"Muy a lo contra de que la gente piensa que son las ratas, ¿no?", remarca Miguel Assal en Poniendo las calles, "pues prácticamente no hay ratas que puedan contagiar de rabia". Pero "sí, los perros y los gatos, los animales domésticos": "En España no, pero sí en Latinoamérica".

Por eso, este experto en primeros auxilios recomienda "cuando hay una mordedura de animal, una vez que lo laves con agua y jabón, que es lo más importante, acudir a un servicio de urgencias": "Porque, además de desinfectar bien esas heridas que son altamente infecciosas, el tema de que te valoren si te tienen que poner vacuna de tétanos o de rabia".

"No hay un protocolo que tengan que llevar", informa Miguel Assal, "pero hay que saber que si tú dejas pasar una mordedura, de murciélago por ejemplo, que sobre todo son los principales portadores de rabia, y empiezas con síntomas como son la fiebre, la hidrofobia, que es muy característica, es mortal".

"Letal"

Sí, aunque no puedas imaginártelo, si sufres la rabia "no son capaces de beber agua": "Sienten como un colapso al beber en el esófago que les hace regurgitar". Entonces, "cuando ven un vaso de agua, intentan beberlo, no pueden". "Cuando están estos síntomas, ya es mortal", señala el instructor de emergencias.

"Hay algunos vídeos que puedes ver ahí en YouTube, yo hice uno de ellos también con la hidrofobia y verás como esa persona rechaza totalmente el agua", aclara Miguel Assal en Poniendo las Calles, "y es en ese momento cuando ya dices que es mortal".