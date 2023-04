"La DGT podría hacer lo mismo": la multa de tráfico en un país por no cumplir con la velocidad obligatoria

El exceso de velocidad es uno de los grandes problemas a la hora de ver accidentes en las carreteras españolas. Pero el defecto también supone una traba. Respetar los límites de velocidad establecidos para cada tipo de vehículo y de vía según las circunstancias, además de ser una precaución fundamental para los conductores, puede evitarnos multas cuantiosas. Más aún con el cambio en las métricas de los radares de Tráfico en España que Alfonso García te explicaba en 'Poniendo las Calles' esta misma semana.

Los límites de velocidad genéricos para turismos son 120 km/h en autopistas y autovías y 90 km/h en carreteras convencionales. No obstante, en carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos de circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km/h. Por eso debemos estar atentos a la velocidad a la que circulamos. Siempre hay conflicto con la cuestión de que el velocímetro de tu coche marca más velocidad de la real. Hace unas semanas, Alfonso García te descubría si esto es un mito o una verdad en 'Poniendo las Calles'.

Audio





Aunque hay que circular con seguridad y esto suele ir emparejado con el hecho de no estar siempre al borde de los límites de la velocidad en cada carretera, también hay situaciones en las que es una obligación mantenerse a la máxima velocidad que recomienda u obliga el trazado por el que circulamos. Una de esas situaciones se da en una autovía o autopista, cuando se circula por el carril de la izquierda, algo que a Carlos Moreno 'El Pulpo' le crispa con ciertos conductores que no lo hacen. Es por lo que Alfonso García te cuenta en 'Poniendo las Calles' una curiosidad con esta cuestión.

La multa

Circulas con tu coche por una autovía o una autopista y te encuentras el típico conductor abonado con su vehículo al carril izquierdo. Da igual que tú estés alcanzando al turismo que llevas delante, que tendrás que frenar para que pase él. Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), seis de cada diez conductores utilizan el carril izquierdo de forma indebida. Por eso, hay países que penalizan esta cuestión si no están trasladándose a la velocidad que deben hacerlo y Alfonso García te descubre cuál es, además de recomendar a la entidad nacional que tome una medida similar que puedes escuchar aquí.

Audio





Eso sí, en España no está permitido circular de forma continuada por él. De hecho, el Reglamento General de Circulación especifica que los vehículos deben circular por el carril situado siempre más a su derecha. La norma no solo establece cómo se debe usar este carril izquierdo, sino que también fija qué sanciones te pueden poner si no la respetas. En este caso, utilizar el carril izquierdo en condiciones no reglamentarias puede suponer una multa de 200 euros y no conlleva pérdida de puntos. En el caso de los conductores que no respetan la distancia de seguridad y circulan al límite o rebasando la velocidad permitida en este carril, también se contempla una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos.