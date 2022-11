Dani Fernández desvela en Poniendo las Calles el sueño que ha hecho realidad este año

Siempre que un artista hace un esfuerzo y madruga para poner las calles con nosotros se lo agradecemos. Sabemos que para todo el mundo estás horas son duras pero son siempre más llevaderas cuando le ponemos banda sonora. Y uno de los artistas que más suena en el programa es Dani Fernández. Lo primero, porque es un tipo con mucho arte y nos encanta su música, y lo segundo porque en su ADN lleva el ser ponedor. Tras el lanzamiento de su segundo álbum denominado 'Entre las dudas y el azar', el artista ha logrado el premio Ondas 2022 al Fenómeno musical del año, entre otros. Un reconocimiento para Dani Fernández que no sorprende a nadie y menos a sus compañeros de gremio, ya que tras sus inicios en solitario ha ido creciendo cada vez más en el panorama musical.

Dani Fernández: "Nunca he sido una persona que me salieran las canciones muy fluidas. Siempre he sido de los que se atascan para dejar más o por lo menos intentar hacer la mejor canción. Depende de qué tema hay veces que sale mejor o sale peor, pero cuando las cosas te van bien, sobre todo el hecho de ponerte más melancólico es más difícil."

Sin embargo, a Dani le queda lo que puede ser su cita más importante del año. El próximo 29 de diciembre vuelve al escenario del WiZink Center en el que él será, una vez más, el protagonista de la noche. Un concierto especial que reunirá a más de 10.000 personas en Madrid, la «Noche del plan fatal», como él mismo ha presentado, cerrará un año mágico para el cantante tanto en lo personal como en lo profesional. Acompañado de su fiel banda, asegura que el concierto contará con sorpresas, invitados y temas nunca antes cantados en la gira que harán emocionarse, saltar, cantar y bailar a todo el mundo.

'Poniendo las calles', actualidad con un punto de vista positivo

En 'Poniendo las Calles' nos gusta estar pegados a la actualidad, pero siempre desde un punto de vista positivo. Por eso cada madrugada nos esforzamos en traer a los protagonistas de los hechos que son relevantes para nuestra audiencia, para que podáis conocer de primera mano el panorama cultural, social y de entretenimiento en España. Pero hay más.

De la mano del Pulpo conocemos también apasionantes historias de vida. Gente como tú que se convierten en noticia por su solidaridad o por sus ganas de superación. Personas que nos inspiran y nos dan esperanza. Cada día, de lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, te vamos a estar acompañando. ¡Somos ponedores!