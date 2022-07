Cuidado en las gasolineras: el riesgo que se corre al echar gasolina y llenar el depósito hasta arriba

Una semana más, nuestro experto en motor Alfonso García, 'motorman', ha visitado ' Poniendo las calles ' para analizar las principales novedades del mundo del motor. Noticias, trucos y consejos que vienen bien conocer antes de ponernos delante del volante.

En esta ocasión, Alfonso García ha respondido una duda del propio presentador del programa, Carlos Moreno, 'El Pulpo' , que ha preguntado si es bueno llenar el depósito del coche de combustible hasta arriba, casi hasta el punto de que el combustible se salga fuera del depósito.

Esta práctica es muy repetida en muchas estaciones de servicio de nuestro país, ya que muchos conductores optan por seguir llenando el depósito una vez el surtidor ha parado automáticamente. Sobre todo para tardar más tiempo en volver a repostar. Pero, ahora que el combustible está tan presente en la actualidad, es bueno saber cuál es la práctica más adecuada.

En este sentido, Alfonso García ha respondido a 'El Pulpo' que desde el punto de vista del coche no es mala esta práctica, pero existe un riesgo, que es que el combustible se vierta fuera del coche, ya que conlleva una serie de riesgos importantes: "No es malo, pero siempre que tengas cuidado en no rebasar la boca y provocar un derramamiento de combustible que puede ser peligroso. También hay que tener cuidado, obviamente, porque el precio al que está el combustible es como para tirarlo".









Además, Alfonso García ha explicado cuándo es el mejor momento para repostar combustible : "Recuerda, nunca se debe esperar o apurar el depósito, no esperar a que se encienda la luz de reserva. Lo mejor es que cuando esté por debajo de la mitad de su capacidad. Recordemos, que cuanto más vacío esté el depósito de combustible, más se evaporará en su interior".

La actualidad del motor en 'Poniendo las calles'

Los lunes y los miércoles, el motor tiene su hueco en 'Poniendo las calles'. Alfonso García repasa con Carlos Moreno algunas de las principales novedades del sector automovilístico, además de dar algunos consejos y recomendaciones muy efectivas. En una de las últimas ediciones, 'Motorman' habló de conducción y vista: "Los conductores con peor visión tienen tres veces más accidentes que el resto. En España, casi tres de cada diez conductores tienen un problema visual que puede afectar a la conducción. Pero hay otro dato preocupante: 6,5 millones de conductores se ponen al volante con una visión inferior a lo normal, -0.8, y cerca de 600.000 conductores con una visión por debajo de la mínima exigida legalmente para conducir".

Por último, Alfonso García ha dado un dato a tener en cuenta una vez que el conductor supere los 55 años de edad: "Un conductor de 55 años necesita ocho veces más tiempo para recuperarse, por ejemplo, de un deslumbramiento".