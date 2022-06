Cuida tu coche: el gesto que no debes hacer al conducir y que te puede costar una reparación de 600 euros

'Poniendo las calles' , el primer programa despertador de la radio española, analiza cada lunes y miércoles las principales novedades del mundo del motor junto a Alfonso García, nuestro experto en motor, que durante unos minutos antes de las seis de la mañana explica a Carlos Moreno 'El Pulpo' la última hora del sector automovilístico, además de un sinfín de trucos y consejos para hacer la conducción más segura y también más efectiva. En este sentido, esta semana Alfonso García ha solucionado la duda de un oyente, que quería saber qué tenía que hacer para que le durase más una parte fundamental de los coches manuales: el embrague.

Este mecanismo, con el que se cambian las marchas del vehículo, es muy castigado si la conducción es demasiado brusca o se realizan muchos cambios a diario. Su recambio tiene un precio medio, dependiendo del coche, de unos 600 euros. Por lo que el consejo de nuestro experto en motor es muy efectivo para alargar su 'vida'.





"Según los expertos, como norma general, si usamos con delicadeza y correctamente, el embrague puede llegar hasta los 200.000 kilómetros, pero dependiendo la forma de conducir, si por ejemplo su uso es en ciudad, intensivo o en subida, puede ser de 30.000 kilómetros. Recordemos que cambiar el embrague cuesta de media, dependiendo de coche y taller, unos 600 euros. Por tanto, ¿Qué no hay que hacer para que el embrague dure lo máximo posible? Por ejemplo, no llevar el pie izquierdo apoyado constantemente en el pedal del embrague. Otro vicio habitual en uso urbano es pisarlo a medias o tenerlo pisado, por ejemplo, en un semáforo. Igualmente, no soltar desembragar de forma brusca o muy pronto. Otra advertencia, al ir en maniobra de marcha atrás, no llevarlo pisado, el embrague al realizar, por ejemplo, una maniobra de aparcamiento. Por último, uno de los síntomas que denota que el embrague está mal es un pedal suave y esponjoso al pisarlo o cuando tengas problemas con la primera o la marcha atrás", explicaba 'motorman'

Las novedades del motor en poniendo las calles

Una semana más, Carlos Moreno 'El Pulpo' consulta con Alfonso García, las principales novedades del mundo del motor . En este sentido, en una de las últimas ediciones, 'motorman' explicó las novedades que presentará la ITV a partir de este mismo mes de julio.

Audio