¿Cuándo dejará de ser obligatoria la mascarilla en hospitales? “Queda poco, muy poco”

La semana pasada la Organización Mundial de la Salud decidió declarar como finalizada la emergencia sanitaria global por el coronavirus, es decir, la pandemia ha dejado de ser ya una emergencia prioritaria. Si volvemos la cabeza hacia atrás, nos damos cuenta que todos estos años hemos hablado muchísimo con Jorge Alcalde en Poniendo las Calles y lo hemos hecho sobre esta grave crisis. Hoy queremos comprender de su mano que significa esta decisión de la Organización Mundial de la Salud.

“Que no sea una emergencia sanitaria global no quiere decir que no exista” – asegura el científico. Hay que seguir teniendo cuidado. La COVID fue decretada por Organización Mundial de la Salud como emergencia sanitaria global, esa categoría especial que requería una vigilancia especial, una prevención especial y unos recursos especiales para combatirlo y que, además, con el concepto de emergencia sanitaria, se tomen medidas que no se podrían tomar tan fácilmente si no fuese catalogada así. “Una enfermedad se declara emergencia sanitaria global requiere pues prácticamente toda la prioridad de todos los lugares del planeta.” - finaliza Jorge.

Ante la retirada de esta medida, Jorge lo tiene claro: 'tarde o temprano había que hacerlo.” Esta medida lleva en la cabeza de la Organización Mundial de la Salud desde principios de año, enero de 2023, pero hasta mayo, no han decidido aplicarla. La medida se había propuesto porque las circunstancias así lo pedían, así como las medidas que se habían llevado a cabo para frenar su expansión, en concreto, la vacunación. Pero como toda decisión, conlleva un riesgo, que nos pensemos que el problema está superado y perdamos el foco, sobre todo en aquella población más vulnerable, los países más pobres, donde la pandemia sigue viva y no hay tasas altas de vacunación. “El hecho de que la OMS haya declarado esto, espero que vaya aparejado con medidas para esos países más desfavorecidos, más pobres, que necesitan ahora más que nunca nuestra vigilancia y apoyo.” - aclara el científico de cabecera de COPE.

Algunas de las medidas para frenar esta pandemia siguen vigentes en España, como el uso obligatorio de mascarilla en hospitales, centros sanitarios, farmacias o dentistas, es decir, todavía no se ha decretado la libre circulación por todos los espacios españoles sin el uso de mascarilla. Además, sigue abierta la vacunación, para aquellas personas que necesiten las de refuerzo y, por último, siguen existiendo recursos dedicados al control de la incidencia de la enfermedad, aunque de una forma más relajada, para controlar como se mueven los contagios.

El uso de la mascarilla no debe suponer ya una señal de alarma, dado que nos ha cambiado la vida. “La mascarilla, al principio era un síntoma de enfermedad, y es verdad que va a ser el método idóneo para cuando estemos pachuchos, pero si que es verdad que ahora es justo lo contrario, ahora es un síntoma de respeto, de prevención de la enfermedad y que, por el hecho de llevar mascarilla hay menos riesgo de contagiar.” - reconoce Jorge Alcalde a Carlos Moreno 'El Pulpo'. Es una de las pocas buenas que nos ha traído la pandemia.

La obligatoriedad del uso de mascarilla en determinados espacios es una medida que más pronto que tarde desaparecerá. “En España está a punto de caer esta norma, en Portugal ya no se hace, en Francia depende del hospital, en Italia no se hace.” - asegura el científico. Este tema genera mucha controversia científica, porque algunos piensan que es fundamental, sobre todo para tratar a los más vulnerables, para proteger a las personas más vulnerables que suelen estar en los hospitales. Otros científicos han demostrado recientemente que el uso de la mascarilla dificulta algunos actos médicos: no controla el idioma, tiene dificultades en el habla, por lo que se le hace más difícil poder hablar con el médico, empatizar con el, conocer su sintomatología. “Hay opiniones para todo pero yo creo que el Ministerio de Sanidad le queda poco para retirar las mascarillas.” - asegura el científico.

¿Qué tiene que hacer la ciencia ahora?

“La ciencia, ahora mismo, lo que tiene que hacer es medir muy claramente el riesgo-beneficio”. Es decir, el riesgo que estamos evitando usando mascarilla versus qué riesgo estamos cometiendo usando mascarilla. Hasta este momento era obvio, era más beneficio que riesgo, a pesar de que pudiera tener efectos secundarios. “Cada vez hay más informes científicos que demuestran que la posibilidad de contagio es muy pequeña, porque muchos estamos vacunados, por lo que igual es el momento de relajar esas medidas incluso suprimiéndolas del todo.”

¿Qué debemos tener en cuenta para que no vuelva a surgir una crisis de este tipo?

“Nosotros como ciudadanos creo que hemos aprendido mucho de esto, del uso de la mascarilla, vamos a ser muy rápidos si vuelve a ver otra ola, en seguida vamos a estar acostumbrados a utilizarla, sabemos mantener la distancia de seguridad cuando sea necesaria, sabemos mantener una higiene digna cuando sea necesario, una ventilación del espacio cuando sea necesario.” - asegura Jorge Alcalde a Carlos Moreno 'El Pulpo'.

La ciudadanía tiene la lección muy aprendida, los gobiernos son los que tienen tomar nota, tomar medidas de prevención, no para evitar que vuelva a ocurrir, sino porque las pandemias vienen cíclicamente, pero si para detectarla antes, para coordinarse mejor, para que los gobiernos de todo el mundo actúen a la vez y para que las medidas sean unánimes y no haya politización, polarización política.