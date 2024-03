La confesión de un jubilado sobre el cambio de vida que sufrió al dejar de trabajar: "Las cosas, como son"

Sin duda la jubilación es una etapa muy importante. Tiene un gran impacto emocional en todas las personas y para disfrutarla todos tenemos que pasar por una fase de adaptación. Sin embargo, la jubilación es un tema del que se habla muy poco. ¿Cómo hay que afrontarla? Ramón se lo cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo' en Poniendo las Calles.

La jubilación es una etapa que muchos desean, pero que no todo el mundo quiere que llegue. Por eso hay que prepararse para ese instante. De estar trabajando durante toda la vida, pasamos a dejar de trabajar y de tener obligaciones. Por eso Carlos Moreno 'El Pulpo' quiere saber el caso de este antiguo trabajador.

Ramón tiene 67 años y ya lleva varios años jubilado: "Antes trabajaba en una multinacional que se llamaba Opel. Bueno, de hecho se llamaba Opel. Ahora la han cambiado, se llama Stellantis y la verdad es que muy bien, ganándonos la vida. Últimamente, he estado de coordinador y con unos compañeros haciendo coches".

Este jubilado sigue explicando que en su trabajo "uno ponía el filtro, otro ponía la rejilla, otro ponía los limpias, en fin, cosa normal, el trabajo normal y corriente": "Únicamente, pues que era en cadena, pero muy bien, la verdad es que muy bien, encantado de la vida".

Ramón se jubiló con 61 y medio: "Hicimos un contrato de relevo con 61 y medio y hasta los 65 estuve allí, o sea, me pagaba la fábrica el 85% y lo demás la Seguridad Social". Pero Carlos Moreno 'El Pulpo' quería saber si tuvo dudas al principio sobre cómo iba a aprovechar y, sobre todo, a organizar el tiempo cuando llegase a la jubilación.

"Pues no, la verdad es que siempre ha sido un buen momento, porque teniendo nietos y poder aprovechar con ellos, estar y verlos más a menudo y estar con la mujer también, la verdad es que fenomenal", revela Ramón, "me vino muy bien, las cosas como son, porque es que así, si mis hijas y demás trabajaban, pues podía ayudarles y a echar una mano con lo que fuera".

Ramón le cuenta a Carlos Moreno 'El Pulpo' cómo es uno de sus días desde que se jubiló: "Lo primero que hago, es después de asearme y demás cuando me levanto por las mañanas, me bajo a tomar un café, leemos la prensa un rato y luego nos vamos a andar". Este jubilado aclara que, junto a su mujer, "solemos andar de, pues entre 12.000 y 15.000 pasos diarios".

"Volvemos a casa, ayudo a mi mujer en alguna tarea, si quiero bajar a comprar o alguna cosa de estas", señala Ramón, "y por las tardes pues solemos dar un paseo por aquí, por el barrio y nada más": "Si me llaman mis hijas que les hago falta para alguna cosa, pues vamos para allí y si no, pues tranquilamente, sin más, con tranquilidad, todo con mucha tranquilidad".

Carlos Moreno 'El Pulpo' también quería saber si echa de menos ir a trabajar: "Pues mira, si te soy sincero, a veces sí, porque siempre me ha gustado y he estado a gusto trabajando. La verdad es que sí. Si dijera lo contrario, mentiría". En cualquier caso, no se arrepiente y da un consejo a alguien que ahora mismo está a punto de jubilarse.

"Que se lo tome todo con tranquilidad y sobre todo, que dedique mucho tiempo, pues a los nietos y a los hijos, que eso es lo más importante que tenemos en la vida", señala Ramón. La nueva vida de este jubilado es un ejemplo para todos aquellos que van a dar ese paso tan importante a lo largo de los años.