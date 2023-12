Esto es lo máximo que se puede ganar por alargar el tiempo de jubilación y lo que debes hacer: "Al mes"

Las pensiones de jubilación suben el año que viene un 3,8%, las no contributivas, es decir, las que perciben las personas por invalidez o que no han cotizado lo suficiente a la Seguridad Social, suben un 6,9%, y las de viudedad hasta un 14,1%. Cuando solemos preguntar a la gente de al rededor a una determinada edad, sobre la jubilación, lo que te encuentras habitualmente, "yo si pudiera me jubilaba ya o si pudiera me prejubilaba". Pero en algunos casos no es así. Es verdad que en España no somos muchos, el 5%, demora su jubilación, esto es la mitad que en Europa.

Entre los motivos por el que alguien decidiría alargar la jubilación está el económico y otros factores.El economista y escritor Fernando Trías de Bes,comentaba que "a medida que pasan los años te pesan más las responsabilidades, te cansas más, no hay la misma energía...". Pero recalcaba que hay dos factores que se dan en estos casos, "el primero es que te guste tu trabajo, es distinto el trabajo y el puesto; y luego también hay otra cuestión, hay personas, como en el caso de los médicos que se tienen que jubilar y que no pueden dejar de la noche a la mañana a sus pacientes porque no pueden abandonarlos".

También hay gente que tiene ese mismo sentimiento pero con cosas materiales. Trías de Bes ponía el ejemplo de aquellas personas que están en un determinado almacén y que no pueden abandonarlo porque ellos saben dónde se guarda cada cosa. "Adquieren como un compromiso con las cosas y que prefieren no jubilarse de la noche a la mañana".

Una cuestión económica

Por otro lado, hay una cuestión económica, aunque no la fundamental, sobre lo que se gana por alargar en el tiempo la edad de jubilación, el economista decía que "siempre que tú hayas cotizado más de 25 años entre un 2 % y un 4%, si no no ganas nada, te aumenta la base reguladora por año trabajado, pero también hay un máximo: 3259, 23 euros al mes". Y añadía que él ha visto a personas que tienen que continuar trabajando porque "no han ahorrado o no han podido y están en un nivel de vida que dicen, no puedo dejar de trabajar".

Hay otro tipo de consideraciones a tener en cuenta, como, por ejemplo, sentirse útil. Sentir que sigues teniendo algo que aportar a la sociedad. "Hay gente que le da miedo no tener nada que hacer, les da miedo el hastío y lo sustituye por la profesión". Desde el punto de vista de la productividad, en las empresas, las personas, además de "experiencia, pueden aportar criterio, algo que adquieres con los años y sabes que hay cosas que funcionan y que no. Luego la conveniencia, el leer, las consecuencias futuras, la ética la da la experiencia".