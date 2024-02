El caso en el que ya no tendrás que pagar el IVA a Hacienda al recibir un nuevo coche: "No está sujeto"

Pese a la baja intención de compra y las dificultades a las que se sigue enfrentando el sector de la automoción, a lo largo de este 2024 se espera mantener las entregas de nuevos vehículos. Alfonso García te descubre un cambio que se ha producido recientemente por el que no tendrás la obligación de pagar el IVA a Hacienda.

item no encontrado

En el momento que decides comprarte un coche nuevo deberías seguir una serie de consejos que harán que finalmente tengas el vehículo que más se adecue, no solo a tus gustos, sino a lo que necesitas y a tu presupuesto. Puedes acabar tomando decisiones que no son las más correctas. Y seamos realistas, es un gasto que no puede tomarse como algo al azar.

Debemos ser completamente conscientes de que por poco que gastemos en un coche, hablamos de miles de euros, por lo que la razón y el sentido común deben jugar un papel importante en la decisión final. Esto no quiere decir que no compremos uno que nos gusta, sino que en ciertas facetas pudiera ser que se acabe convirtiendo en una pesadilla.

??Una experta en economía alerta del riesgo de subir al 20% el IVA en los colegios privados ?? https://t.co/8UBBKFlrqA — COPE (@COPE) February 16, 2024

El coche nos debe servir para vivir y no tener que vivir para el coche. Salvo que tengamos extremadamente claro que el modelo que queremos comprar es uno en concreto y no nos vale ninguno más, siempre es conveniente tener varias opciones. Sobre todo, hay que fijarse en lo que queremos de cara al futuro.

Un nuevo coche

La ilusión por comprarse un coche es algo que muchas veces puede llegar a nublarnos un poco lo que es el sentido común. Pero también conlleva una responsabilidad y unos trámites que, a no ser que quieras dejarlos en manos de una gestoría, te llevarán un tiempo. Cabe recordar que estos varían si este es nuevo o de segunda mano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una vez comprado el coche, tendrás que matricularlo. Aunque la matriculación del coche suele correr a cargo del concesionario, y, por ello, hay una partida extra en que te lo cobran, también puedes negociar con ellos el hacerlo tú, y así quizás ahorrarte un dinero.

Lo mejor es tener bastantes opciones, sabiendo cuando nos cobran por el vehículo, cuáles son las promociones que tiene tanto la marca como el propio concesionario y, otra parte relevante, cuánto dinero nos dan si entregamos nuestro anterior coche como parte de pago.

?Un profesor de autoescuela revela cómo saber dónde está el depósito de gasolina sin bajar del coche?? https://t.co/JQ83GGepb5 — COPE (@COPE) January 29, 2024

Las adquisiciones intracomunitarias de aquellos medios de transporte nuevos realizadas por empresarios, profesionales y particulares están sujetas al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido. El IVA lo pagará el comprador y el tipo que se aplica, con carácter general, es del 21% de la base imponible. Pero en un caso cambia.

"No está sujeto"

"El Tribunal Supremo de Justicia ha decretado en una nueva sentencia que los empleados no deben pagar IVA por los coches que les facilite su empresa", comienza a explicar Alfonso García, "contradice a Hacienda, desestima a la Agencia Tributaria y respalda la idea de que la cesión a un empleado para su uso personal de forma gratuita no debe estar sujeto al IVA".

Todo esto sucede "a pesar de que la empresa se haya deducido parte del IVA soportado por el renting del vehículo": "El contrato laboral entre empresario y trabajador no está sujeto al IVA, ya que el salario, ya sea en dinero o en especie, constituye renta a los efectos del IRPF".