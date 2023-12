Carlos Tarque sabe que el rock mueve conciencias y eso demuestra en su nuevo proyecto

Este viernes ayuda a poner las calles una de las voces más reconocibles de la música de nuestro país. Sus canciones están en nuestra vida de múltiples formas porque nos ha demostrado, desde hace tiempo, que el rock es una sensación que no entiende de fronteras.

Con su banda de siempre, los M Clan, o en su proyecto más personal, Carlos Tarque, regresa con el Volumen 2. Un disco que debería venir acompañado con un reloj inteligente porque te aseguro que es de los que quema calorías, además el cantante afirma que la música podría considerarse un deporte entre otras muchas cosas: "Desde que llego al escenario es un deporte raro pero si que quemo calorías", así lo ha contado Carlos Tarque este viernes en'Poniendo Las Calles'.

El nuevo proyecto de Carlos se enfrenta a muchas cosas y huye de otras: "En principio Volumen 2 es mi segundo disco, en solitario pero un disco duro, yo creo que en las letras de las canciones hay un poco lo que sentimos todos, yo creo que es un disco muy humano en cuanto a letras y un disco para disfrutar el sonido del rock”, así lo ha contado Carlos Tarque este viernes en'Poniendo Las Calles'.

Existe una diferencia entre Carlos Tarque y M Clan: "Bueno son dos proyectos diferentes, Mclan es una banda que nació hace tiempo, y esto bueno, la última palabra es mía, de hecho, la sensación es que es mi proyecto, tengo la última palabra y es aislarse”, así lo ha contado Carlos Tarque este viernes en 'Poniendo Las Calles'.





Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carlos Tarque siempre ha buscado en la música su refugio: "“Yo en el momento en el que tengo mis luchas internas, frustraciones, viendo lo que está pasando ahora y todo…. Pues es que la fecha de salida de este tema estaba programa desde julio, y dije, Joe va a salir Bombas en son de paz y está todo el tema de la guerra de Israel… y no me gusta que esté sonando ahora este tema porque todos estamos pensando que está pasando algo terrible y no podemos parar… y es que eso… no me gusta”, así lo ha contado Carlos Tarque este viernes en'Poniendo Las Calles'.

El rock sirve para mover conciencias

Carlos Tarque sabe que el rock mueve muchas cosas, pero sobre todo las conciencias: "“Creo que el rock tiene que ser un poco el arte y la música que tú hagas, pero desde luego es un gran vehículo para denunciar o cambiar cosas para poder contar algo, y eso es fácil con el rock”, así lo ha contado Carlos Tarque este viernes en'Poniendo Las Calles'.

Las canciones de este nuevo trabajo tienen pocos momentos de reposo. Ya sea por la parte instrumental, donde las guitarras marcan la energía, como los momentos en los que la voz es la protagonista. Son temas con mucha fuerza: "“Hay que empezar pensando que un disco es un trabajo de casi tres años, empezamos en enero de 2020, es un trabajo de mucho tiempo…. Es un pequeño parto… nada comparable al parto de una mujer claro, pero es un proceso de trabajo que bueno, en este disco, hay canciones muy trascendentales y otras menos”, así lo ha contado Carlos Tarque este viernes en 'Poniendo Las Calles'.

En el disco hay mucho homenaje a todos los solistas y grupos que le han hecho feliz y le marcaron el camino desde que empezó en este mundo de la música: "“No lo escondemos y lo reivindicamos, yo crecí, Carlos sobre todo, venimos un poco del mundo del heavy, toda la estela de bandas de los años 70, de hecho lo copiamos un poco y si que nos gusta alardear que nos gustan mucho esas bandas y las reconducíamos”, así lo ha contado Carlos Tarque este viernes en'Poniendo Las Calles'.

Ser músico es un estilo de vida y ser roquero, también, aún así, un artista no es el mismo cuando va por la calle que cuando se sube al escenario: "“yo creo que hay que ser uno mismo, los clichés del rockero…. A ver yo soy rockero, lo siento porque es mi vida, a ver no vamos rompiendo las habitaciones de los hoteles…” , así lo ha contado Carlos Tarque este viernes en 'Poniendo Las Calles'.

En el tema Escápate del amor le da protagonismo a la parte zombie. Todos sabemos que cuando nos enamoramos hay un tiempo en el que podemos dejar de ser nosotros mismos, aún sabiendo esto Carlos dice que merece la pena jugársela: "“Por supuesto, escápate del amor es como en realidad nadie quiere escapar del amor, queremos escapar del desamor que es diferente, te puede hacer daño pero a la vez te puede dar felicidad, es una contradicción… pero todos sabemos de lo que hablamos”, así lo ha contado Carlos Tarque este viernes en 'Poniendo Las Calles'.