El cambio en la música de Blas Cantó: “Estoy haciendo las cosas que quiero, tengo el control de mi carrera"

En 'Poniendo las Calles' nos encanta poner el punto musical al final de la semana. Un artista con capacidad de reinventarse en cada canción y sorprendernos con cada pieza de hoy ha visitado hoy a Beatriz Calderón para presentar su nuevo álbum, 'El Príncipe', en el que demuestra que merece la pena ser uno mismo, aunque en ocasiones sea complicado. Hoy nos ha ayudado a poner las calles, Blas Cantó.

El título de su álbum se relaciona con un mensaje, una connotación de cariño que su madre le decía de pequeño, aunque ser príncipe requiere muchas formalidades y sonrisas programadas. “Yo soy libre y en este álbum me siento más relajado, la definición perfecta de este momento.” - aclara el cantante a la relación con el título de su nuevo disco.

“A menudo me pasa que uno piensa 'soy yo o son los demás, es el mundo, qué está pasando', cuando te sientes uno diferente. Te sientes sacado de otro mundo y no perteneces al que venías. Es importante recordar las raíces y ahí es cuando te das cuenta de que ha sido cosa del destino.” - aclara Blas cuando Bea le pregunta sobre sentirse un animal distinto señalado.

Escuchando el álbum es posible comprobar que en sus canciones hay frases que generan interrogantes sobre lo que echa de menos en su vida el artista, en concreto, todo lo que vivió de su pasado. “Dejé de tomar mis propias decisiones, me dejé llevar por eso de que todo el mundo te dice que tienes que delegar, confiar en los demás. Aunque tengas un equipo, hay que estar encima de los proyectos.” - explica. - “Las dudas aparecen a menudo, es importante tener dudas y cuestionarse el mundo y ver las diferentes opciones.”

Lo bueno de ser artista es que puedes dar riendas sueltas a tu imaginación. Luego depende de que la gente se sienta identificada con tu obra o no, algo que Blas tiene claro: “tengo la sensación absolutamente de que estoy haciendo las cosas que quiero, que tengo el control sobre mi carrera, sobre mi vida y sobre las cosas que quiero contar. Quiero plasmar en las canciones las cosas que quería hacer, ahora que me siento más relajado y seguro de mi mismo.” - razona con Beatriz. Solo hay una cosa que a Blas le haría sentirse perdedor, la envidia. No quiere y espera no sentir envidia nunca por nadie, le emociona el éxito de los demás.

La cura es una de las canciones del nuevo disco. Un medio tiempo que embalsa las emociones. La música es el tratamiento para Blas cuando está mal: “La uso para ponerme más eufórico o para hundirme más. Creo que la música nos ayuda muchas veces a tocar ese fondo que a veces cuesta asimilar cuando estás ahí abajo. La música puede llegar a ser terapéutica.”

Llega el verano y el de Blas este año planea ser encima de los escenarios: “Muchas ganas de cantar por todos los lados y escribiendo sin parar, rodeándome de gente creativa. Toca trabajar un poquito más, pero regalando el tiempo a las personas que viajan con los sonidos y las melodías.” - finaliza el artista.