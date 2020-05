Blas Cantó se ha convertido, esta madrugada, en un Ponedor de Calles.

Sin duda este no es el año de Blas Cantó. El cantante no solo no ha podido subirse a los escenarios del festival de Eurovisión (que se hubiese celebrado el pasado fin de semana en Róterdam) sino que, además Blas ha perdido hace muy pocos días a su padre.

Él mismo era el que lo anunciaba a través de su perfil de Instagram con una bonita foto y con unas palabras llenas de emoción y mucho dolor.

Sin embargo, el cantante no ha perdido la sonrisa y esta madrugada Blas le confesaba a El Pulpo que “hay que tomar la vida como viene. Él lo decía así y supongo que estaba preparado para irse”.

Y es que, a pesar de todos estos mazazos, el cantante no ha dejado de crear ni de ser positivo : “la verdad es que hay un montón de planes. Aplazaremos el festival un año pero, mientras tanto, hay muchas cosas por hacer: hay un álbum maravilloso que estamos creando desde hace tiempo. Empezamos por ‘Universo’ y el universo lo coloca todo; las cosas pasan porque tienen que pasar”.

Blas Cantó reveló a todos los Ponedores que si ha logrado llegar a donde está ha sido gracias a toda su familia: “me han apoyado mucho a nivel profesional pero también a nivel personal, ellos querían lo mejor para mí […] creo que lo importante es sembrar bien las bases para que, el día de mañana, la cabeza la tengas en un sitio correcto”.

Y, en esta entrevista, tampoco podían faltar sus confesiones; y es que el cantante confesó a todos los oyentes que también tiene miedos: “siempre me encuentro como malo de la garganta, es como una inseguridad que me ronda desde hace muchos años”.