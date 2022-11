Bruno Axel, violinista y director de orquesta que ha recorrido el mundo: "La música me ha salvado la vida"

Bruno Axel, violinista y director de orquesta nos acompaña en esta ocasión a poner las calles. Es un músico que está acostumbrado a sorprender con este arte. Todos sabemos que la música es algo emocional y que influye en nuestro sentir, tanto como para transformar un día. Bruno Axel es un tipo que a lo largo de su carrera ha liderado y dirigido numerosas formaciones, ensembles, orquestas y proyectos multidisciplinares, recorriendo la geografía española y actuando en países como EEUU, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Marruecos, Ecuador, Suiza o Eslovenia. En todos estos proyectos y en todos estos lugares ha conseguido hacer que la música fuera un poder transformador.

Bruno Axel: "La música es como una forma de vida. No sé qué sería sin la música. Llevo el 95% de mi vida con un violín (...). A mí la música me ha salvado la vida siempre, me ha dado algo que nadie me puede quitar: mi violín y yo, algo especial que te da para todo."

