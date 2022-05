Atención si sales a la carretera: esta es una de las multas que más se repite y afecta de lleno al bolsillo

Como cada semana, nuestro experto en motor Alfonso García ha repasado en 'Poniendo las calles', junto a Carlos Moreno, 'El Pulpo', las principales novedades del mundo del motor. En este sentido, este miércoles ha centrado su sección en una de las multas que más se repite en carretera y que afecta de lleno a los transportistas profesionales: el exceso en los tiempos de conducción permitidos de manera continua.

"El Plan Nacional de Inspección de Transporte de Mercancías por Carretera, realizado por el Ministerio de Transporte y las comunidades autónomas, durante el pasado año, recaudó un 10% más que el pasado año 2020. En concreto, más de 88 millones de euros debido a la actividad del sector. Supuso además un 20% más de infracciones cometidas por los transportistas, donde la gran mayoría, el 60%, fueron leves. La infracción más habitual es la referida a los tiempos de conducción y de descanso. El Ministerio y las autonomías hacen más caja con los transportistas, y después de que Hacienda también les quite las dietas", ha explicado Alfonso García en 'Poniendo las calles'.





Esta información llega días después de que Alfonso García, también en la sintonía de 'Poniendo las calles', subrayase que Hacienda y la Seguridad Social estaban detrás de la poca atracción que el sector del transporte estaba teniendo hacia nuevos conductores. "Tanto la Seguridad Social como Hacienda embargan el 100% de las dietas de los conductores. Cada vez está más extendido porque no son consideradas como retribución salarial. Esto desincentiva a los conductores profesionales que ven cómo tienen que hacer frente a los gastos para ejercer la actividad, a la vez que se reduce cada vez más el salario final que perciben. Además, si la empresa no realiza los embargos, se convierte en deudora por no haber aplicado el embargo".

Como cada lunes y miércoles, Alfonso García llega a 'Poniendo las calles' para repasar las principales novedades del mundo del motor, justo antes de que Carlos Moreno dé 'La del pulpo' a Carlos Herrera, momento en el que los ponedores se transforman en fósforos para seguir toda la actualidad en 'Herrera en COPE'.

Tiempo para el motor en 'Poniendo las calles'

Durante estos minutos, en los que el motor se convierte en protagonista, Alfonso García explica curiosidades sobre el sector automovilístico, como por ejemplo cuándo es necesario llevar un extintor dentro del vehículo: "El Reglamento General de Vehículos dice que llevar extintores en un coche, en un turismo, no es obligatorio, salvo que arrastre una caravana o remolque ligero. Entonces tendrá que llevar obligatoriamente un extintor. En cuanto al resto, la norma establece que los autobuses, vehículos mixtos y los vehículos destinados al transporte de mercancías con masa superior a los 3.500 kilos deberán llevar un equipo homologado de extinción de incendios adecuados y en condiciones de uso. Por cierto, los taxis no están obligados. Por último, todos los extintores deben revisarse cada tres meses por el propietario y cada año por una empresa autorizada. La vida útil es de cinco años".

