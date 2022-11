Abraham Mateo: "Cada día descubro algo nuevo de mí. Me mantiene igual de ilusionado desde el primer día"

En Poniendo las Calles nos ha visitado un artista que desde muy pequeño ya demostraba que lo suyo era la música. Con un talento especial ha ido creciendo en todos los sentidos y ha ido ampliando el número de personas que admiran lo que hace. Un recorrido que ha tenido todo tipo de emociones que le han ayudado en su creatividad. Abraham Mateo es hoy una de las grandes figuras de la música de nuestro país y nos va a ayudar a poner las calles sorprendiéndonos con otra colaboración.



Abraham Mateo: "Yo creo que nunca se deja de aprender. Yo llevo en esto desde muy pequeño y cada día descubro algo nuevo de mí. Eso es lo que me mantiene igual de ilusionado desde el primer día (...). Siempre me gusta aprender cosas nuevas y es algo que me motiva muchísimo."

Tras su éxitoQuiero decirte junto a Ana Mena, el cantante se une a Belinda para hacernos bailar con Me encantaría, un tema tecno pop con sonido ochentero que nos da pistas de lo que será su próximo disco.

'Poniendo las calles', actualidad con un punto de vista positivo

En 'Poniendo las Calles' nos gusta estar pegados a la actualidad, pero siempre desde un punto de vista positivo. Por eso cada madrugada nos esforzamos en traer a los protagonistas de los hechos que son relevantes para nuestra audiencia, para que podáis conocer de primera mano el panorama cultural, social y de entretenimiento en España. Pero hay más.

De la mano del Pulpo conocemos también apasionantes historias de vida. Gente como tú que se convierten en noticia por su solidaridad o por sus ganas de superación. Personas que nos inspiran y nos dan esperanza. Cada día, de lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, te vamos a estar acompañando. ¡Somos ponedores!