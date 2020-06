‘El Internado’ marcó un punto de inflexión en la ficción española.

‘El Internado’ se emitió en Antena 3 entre el 24 de mayo de 2007 y el 13 de octubre de 2010 y dejó, a sus espaldas, un total de 71 episodios divididos en 7 temporadas.

Hace unos meses, en diciembre de 2019, se anunció que iba a tener un reboot… Y, desde luego esta noticia ha hecho que muchos de los fans vuelvan a retomarla… Una ficción que, por cierto, fue incluida, en 2013 en el ranking de The WIT de los mejores formatos televisivos de los últimos 50 años, convirtiéndose así en la única producción española en entrar en dicha lista. Y no es una sorpresa que esto haya ocurrido pues ‘El Internado’ no descuidó ningún detalle; tanto es así que incluso la cabecera de entrada dice “El Internado” si la escuchas al revés. Aunque también hay quien critica a sus guionistas y productores por alargar demasiado la serie (es lo que se conoce como “el síndrome de las temporadas infinitas”).

La ficción marcó un punto de inflexión en la ficción española, de hecho muchos creen que fue la que dio el pistoletazo de salida a que se hiciesen más series de misterio (pues hasta el momento lo cierto es que nadie se había atrevido con este género). Pero no solo triunfó en nuestro país, y es que otros, como Rusia por ejemplo, intentaron comprar los derechos de emisión y de realización de la serie.