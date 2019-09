Hoy recordamos una serie de los 90 que sigue marcando tendencia: 'El Príncipe de Bel Air'.

Seguro que todos recordáis la canción con la que comenzaba cada episodio: “Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida, sin comerlo ni beberlo llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel Air...”.

No solo hemos escogido esta serie porque nos parece maravillosa y porque seguro que os trae un montón de recuerdos. He elegido esta comedia porque hoy se cumplen, nada más y nada menos, que 29 años desde que se estrenó el primer capítulo de El Príncipe de Bel Air .

Las aventuras de este personaje tan peculiar, de Will Smith, que se muda a casa de sus tíos “obligado” por su madre (porque no para de meterse líos en el gueto en el que vive en Filadelfia), sigue enganchando tanto a mayores como a pequeños. Seguro que recuerdas el momento en el que Will llegaba a la mansión de su tío Phill (James Avery) y de su tía Vivian (personaje interpretado por Daphne Maxwell a partir de la tercera temporada), en Bel Air, en Los Ángeles. Y es que el sobrino de los multimillonarios llegaba ya apuntando maneras: Will confundía al mayordomo de la casa, a Geoffry con su tío Phill.

Geoffrey (interpretado por Jospeh Marcell), que es el mayordomo más sarcástico que hayamos podido conocer. Durante los primeros episodios, Geoffrey es como el lado opuesto a Will, una persona educada, correcta; vamos, un ejemplo 10 de mayordomo. Pero según se van emitiendo más episodios, el mayordomo empieza a desarrollar una personalidad propia, impredecible y se vuelve todavía más sarcástico. Y... aunque parece que Geoffrey no quiere separarse, por nada del mundo, de esta familia, hay un capítulo en el que Will y Carton le hacen creer que gana la lotería y ¿cómo crees que reacciona Geoffrey? Pues insulta a todos ellos, les tira uno de sus jarrones y les dice que se va, que deja de trabajar ahí.

Pero cuando se da cuenta de que todo es mentira se le cae la cara de la vergüenza. Y es tanta, que se niega a volver a casa, pero finalmente consiguen convencerlo y regresa como mayordomo de la familia Banks.

A lo largo de la serie, Geoffrey pasa de ser un simple mayordomo a uno más de la familia; incluso se convierte en el padrino del cuarto hijo de Philip y Vivian, Nicky, aunque lo único que le preocupa cuando se entera de que Vivian va a ser madre es de todo lo que va a tener que limpiar con la llegada del pequeño.

A la única que muestra un mínimo de cariño es a Ashly, la pequeña de la casa. Ashley comienza siendo una niña refinada, educada y con miles de actividades extraescolares, pero a lo largo de la serie empieza a crecer y claro, ¿qué está ligado a la adolescencia? ¡El amor! Así que empieza a mostrar mucho interés por los chicos. Aunque a Will y a su padre, esto no les hace demasiada gracia.

Y ahora toca hablar de Carton, el hijo mediano de los Banks, porque también se convierte en uno de los protagonistas de esta comedia. El personaje que interpreta Alfonso Ribero, se podría definir como el polo opuesto a Will. Por así decirlo, es el típico empollón y niño de papá.

Carton se convierte en un gran apoyo para Will, ambos se hacen íntimos; e incluso Will consigue hacerlo partícipe de todos sus follones. Aunque en todos los capítulos se ríe de él. Sobre todo si se pone a bailar... Porque Carton aprovecha cualquier momento, en el que cree que está solas, para poner su canción favorita y moverse lo mejor que puede. Solo puedes imaginártelo, pero seguro que lo has hecho tarareando con la famosa canción de Tom Jones: 'It's not unusual'.

Un baile que, sin duda, te saca una sonrisa. Y ya que hablamos de cantantes. ¿Quién es Jazz? Seguro que recuerdas a este personaje tan peculiar: siempre con sus gafas de sol. Pues Jazz es el mejor amigo de Will (está interpreptado por Jazzy Jeff, un conocido rapero).

Se conocieron en un club nocturno en Los Ángeles y el propio Jazz llega a reconocer que se une a Will porque vive en una casa de ricos. Aunque aparece de forma ocasional en la serie, es un personaje que tiene un gran peso. Siempre, o casi siempre, Phill termina lanzándolo por la puerta de la mansión.

Y se lo tiene bien merecido, porque a quién se le ocurre molestar al tío Phill. Este personaje es el cabeza de familia, muy educado, serio... Un hombre alto, gordo y calvo... Y siempre, siempre, siempre, culpa de todo a Will, aunque con el paso del tiempo termina por cogerle cariño y por convertirse en la figura paterna que Will siempre quiso y necesitó.

Recuperando el personaje de Jazz (que, por cierto, siempre que aparece en escena es aplaudido por el público); hay que dejar claro que le tira los tejos, constantemente, a la Hilary, la hija mayor de los Banks. De hecho en uno de los capítulos, Jazz, se venga del tío Phil y consigue besar a Hilary (Karyn Parsons ), incluso dicen que se van a casar, aunque finalmente no pasa nada de esto.

Hilary es una niña infantil, mimada... En resumidas cuentas: una niña de papá. Lo único que le importa es tener dinero en la cuenta bancaria y que su aspecto sea siempre el mejor.

En la primera temporada, Will y Carton descubren que Hilary ha dejado de estudiar y, en lugar de apoyarla, deciden chantajearla y utilizarla como esclava. Will obliga a su prima (durante una cena familiar) a decir la palabra 'caca' cada vez que alguien dice su nombre y a decir cosas bonitas cuando Phill bebe de su copa. Hilary le cuenta a Carton lo que está haciendo Will y, en lugar de ayudarla, también la utiliza y la chantajea.

¿Y quién es la que pone un poco de orden en la casa? Pues Vivian o la tía Viv, la madre de la familia. Es la madre de la hermana de la madre de Will, una mujer dulce, calmada y con buen sentido del humor. Lo más curioso de este personaje fue que al cabo de un tiempo, cambiaron a la actriz. Y ¿por qué se fue? Pues al parecer porque tenía una relación con Will Smith insostenible. La actriz se quedó embarazada en la vida real y los productores aprovecharon esta situación para dar vida al pequeño Nicki Banks (que se convirtió en un nuevo personaje de la serie en la tercera temporada). Además Janet Hubert, que era la primera actriz que interpretó a la tía Viv, infringió una cláusula de su contrato, porque tenía estipulado que no se podía quedar embarazada.

Y ya para terminar, aquí os dejamos algunas curiosidades de la serie :

- Will Smith comenzó a hacer esta comedia porque, tras saltar a la fama como un rapero llamado “The Fresh Prince”, Will no administró bien su dinero así que estaba muy endeudado. Estaba a punto de declararse en bancarrota cuando le propusieron ser el protagonista de El príncipe de Bel air.

- De hecho, el 70% del sueldo que ganó durante las primeras 3 temporadas, fueron destinados al gobierno.

- La casa que aparece no está en Los Ángeles, en Bel Air, está en Brentwood, en Bristol Avenue.

- El famoso baile de Carton fue inspirado por Courteny Cox, que fue invitada por Bruce Springteen para bailar al final de la canción “Dancing in the Dark”.

- La NBC canceló la serie en la cuarta temporada. En el final, Will regresaba a Filadelfia, pero la audiencia protestó tanto que la NBC decidió continuar con la serie y retomar la historia.

- Will Smith, el actor, nació realmente en Filadelfia, concretamente en Pensilvania.

- El taxista que lleva a Will Smith a Los Ángeles (que aparece en la cabecera) es el propio productor ejecutivo de la serie, Quincy Jones.