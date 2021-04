Viajamos hasta el oriente de Asturias, en Arobes, donde se encuentra El Paraíso del Burro.

El burro es uno de esos animales que ha ido perdiendo protagonismo en nuestra sociedad. Pero no hay que olvidar que durante años fue un elemento fundamental en las labores del campo por su fuerza para transportar carga. Son muchos los kilómetros que se han hecho a lomos de los asnos repletos en sus alforjas de todo tipo de utensilios. Sin olvidar las labores de labranza donde los pollinos han tirado de los arados como si no hubiera un mañana. Casi todas estas funciones han ido modernizándose y hoy el borrico busca su lugar entre nosotros. Tanto es así que hay varias asociaciones que se están encargando de que este animal no acabe desapareciendo de nuestra historia. Hoy nos vamos a ir hasta el oriente de Asturias, en Arobes donde se encuentra El Paraíso del Burro. Hablamos con Antonio Raunelli, voluntario de esta asociación.