Salvatore Adamo también es ponedor

En el mundo del espectáculo siempre hay alguien que está más de moda que el resto. Lo que pasa que las modas pasan y solo lo verdaderamente genuino se mantiene en el tiempo. Quien nos ha acompañado este martes es uno de esos artistas que ha compartido sus canciones con diferentes generaciones. Una voz que es parte de la historia de este país y de otros muchos porque es de los que lleva mucho tiempo demostrando que la música es un idioma internacional. Acabamos de empezar un nuevo año y no lo podíamos hacer de mejor manera que con alguien como él. Un clásico, una leyenda en vida, un tipo que nos ha ayudado a poner calles en este programa en multitud de ocasiones y que este martes ha querido madrugar con el Pulpo. Es el grandísimo Salvatore Adamo.

El Pulpo le ha dado la bienvenida y le ha preguntado si suele madrugar mucho, a lo que Adamo ha contestado que sí. Que suele escribir sus canciones y además de esto, vive en un desfase horario permanente. “Viajo tanto por la música que vivo en un 'jet lag' permanente”, ha comentado Salvatore Adamo.

“El primer disco fue solamente suerte. Luego trabajé para mejorar mi arte”, ha recordado Adamo. El Pulpo no ha dudado en recalcar la grandísima fortuna que supone poder disfrutar en directo de Salvatore Adamo, que se ha acercado a poner las calles.

También han hablado de la primera vez en la que Salvatore Adamo vino a España. “Me adapté muy rápido y así me llegaron las ganas de grabar más en español. Creo que mi voz suena mejor en italiano y en español, que en francés”, ha analizado el cantante.

El Pulpo ha repasado todos los conciertos que tiene Adamo por delante en los próximos meses. Por eso el propio cantante ha querido agradecer a la su apoyo incondicional. “Con la edad me pesa más la distancia, pero sé que hay un público que me espera. Mis nietos saben que soy un 'saltinbanqui' y que no puedo disfrutar de la vida familiar como quisiera”, ha contado Adamo.

La versión de Raphael de Mi Gran Noche ha sido otro de los puntos sobre los que han hablado Salvatore Adamo y el Pulpo. El cantante, que se ha animado a cantarla, ha agradecido a Raphael su versión porque ha hecho que vuelva a estar entre las más escuchadas. “Esa canción en Francia era la 'cara B' de la noche. Era casi un descarte”, ha comentado Adamo haciendo memoria.

Siempre se le ha considerado como un romántico y el Pulpo se lo ha querido trasladar. “Soy romántico en mis momentos. No vivo solamente en una nube. Bajo a la tierra y evoco las cosas que veo. He escrito una canción que se llama Migrantes para trasladar el drama y el dolor que supone migrar”, ha valorado emocionado el cantante.