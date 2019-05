Miguel Pineda, comandante de avión, enseña a volar un drone en COPE

Nuestro ponedor de calles aéro hoy vuelve a visitarnos en el estudio. Miguel Pineda Marcos, comandante del avión Airbus A330 de DHL con base en el aeropuerto alemán de Leipzig y engargado de hacer vuelos nocturnos de carga. Y que hoy además viene acompañado de unos aparatitos que han supuesto un auténtico 'boom' desde su irrupción. Pineda nos ha mostrado cómo volar un drone en uno de los estudios de COPE.

Vídeo

Recordemos que durante el tiempo que el comandante estuvo en 'Poniendo las calles' el pasado 9 de abril, habló de su trabajo y de cómo afectaba a la percepción de la vida que tiene: "Te das cuenta de lo que es importante y lo que no, viendo las estrellas fugaces, y la curvatura de la Tierra. Todo es distinto allí arriba". Y, cómo no, habló de lo que significa el programa para él: "Me siento ponedor por las horas en las que trabajamos, los pilotos de cargas somos un colectivo más que trabaja de noche. Soy ponedor".

Ahora, durante esta última visita nos hablaba de cómo había sido su última ruta. "Traigo una carta de aproximación para que veáis como era la ruta y las maniobras para hacerlas". Asimismo, también volvió a hablar de sus bonitas historias personales: "Tengo inifinidad de anécdotas que, una vez han pasado, me alegro de poder contárselas a mi hijo. (...) Además, yo siempre he dicho que la perspectiva y la distancia dan claridad para pensar, ver mejor las cosas y entenderlo todo de manera más serena. La distancia vertical, que es la que tenemos nosotros desde arriba, nos permite relativizarlo todo mucho".

En esta línea, ha querido profundizar en una historia personal que puede ayudar a muchos ponedores. "Nos dieron una mala noticia durante el embarazo de mi mujer, estábamos conviviendo con un escenario que no era muy grato. Desde la distancia, analizaba las cosas, pensaba, rezaba, pero las cosas no vinieron todo lo mal que podrían haber venido. Hay que relativizar las cosas".