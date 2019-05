Macaco pone las calles con nosotros y nos presenta su nuevo álbum 'Civilizado como los animales'

Nos encanta la música por que nos hace disfrutar. No somos de un estilo ni de un solo grupo o solista. A los ponedores lo que más nos gusta es dejar que una canción se cuele en nuestra mente y se sienta como en su casa. Por eso hoy estamos de enhorabuena. Macaco saca nuevo disco y eso significa que tenemos un nuevo viaje con diferentes paradas en las que iremos descubriendo un poco más cómo es su mundo. Macaco presenta en Poniendo las calles, con El Pulpo, su disco ‘Civilizado como los animales’.

“El título es un ‘revival’ muy mío. Habla un poco de volver a la esencia de las pequeñas cosas. Viene del primer hit medioambiental en música latina. Un tema de Roberto Carlos que yo adopté y que sentía muy mío”, así introducía Macaco su nuevo álbum.

En el disco hay un montón de colaboraciones de estilos muy diferentes. Al ser preguntado por qué le aporta personalmente y a su música esta variedad de sonidos, el cantante respondía El Pulpo: “Es un disco muy coral. Compuse 25 canciones y se quedaron en 13. Sentí que era el momento, porque hay muchos puentes entre la música hispanolatina, con gran intercambio. Realmente, me ayudaba mucho amplificar ciertas canciones. Todas las personas que colaboran son grandes artistas, grandes personas y muy naturales. Está Serrat, Drexler, Nach, El Niño de Elche, El Canijo de Jerez, Antonio Carmona, Residente Calle 13, Juanito Makandé… Y seguro que me dejo alguno”.

“A mi la sensación que me da es que es un disco con una visión muy sensata de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Eso demuestra que eres muy viajado y muy observador. Y eso se nota en la obra. Y lo que me queda después de oírlo es muy buen rollo”, así definía El Pulpo este nuevo trabajo de Macaco. A lo que el propio artista respondía: “Mucha gente me lleva al lugar del buen rollo, pero también hay puntos ácidos. No soy maestro de nada, lo que digo me lo digo a mí mismo. Yo también tengo mis luces y mis sombras. Aunque sí hay algunas canciones con mucha vibración positiva, pero también hay canciones de amor con sutileza, y otras, como decía, más ácidas, como ‘Viviendo en serie’ u ‘Ovejas negras’”.

Entre otras, también habló de su tema ‘Blue diminito azul’, inspirado en el científico Carl Sagan, con Drexler y Serrat. “Me encanta su narrativa y que haya tocado el imaginario colectivo”, decía Macaco durante su paso por Poniendo las Calles.

Un disco que, a buen seguro, dejará un gran sabor de boca en todos aquellos que lo escuchen.