Josema Yuste: "Me iré de este mundo muy feliz"

El actor cómico Josema Yuste ha madrugado para hablar con el Pulpo en 'Poniendo las calles'. "No son horas", ha bromeado, aunque ha asegurado que tiene "mal dormir y buen despertar".

El intérprete continúa actuando en el Teatro Maravillas de Madrid con la obra Taxi, con la que lleva tres años y medio en escena y que ya han visto 250.000 espectadores. ¿El secreto? "Constancia, tenacidad, ser machacón, insistir, pico y pala... y viajar. Ya lo decía Paco Martínez Soria: 'hay que hacer gira'. Te tienen que ver en los pueblos más recónditos y pequeñitos para que luego, cuando vengan a Madrid, tengan ilusión y vuelvan", asegura Yuste. "Me iré de este mundo muy feliz", sostiene, y añade que "tengo la sensación de que he hecho feliz quizása a más de un millón de personas. Es un orgullo para mí".

Después de darse a conocer a finales de la década de los 80 con el mítico dúo humorístico Martes y 13 junto a Millán Salcedo, Josema Yuste tiene la sensación de que España le quiere: "Lo digo con una alegría enorme y sin falsa humildad, necesito al público y la gente me quiere"

En todo este tiempo desde su separación con Salcedo, el actor explica que, por un lado, "me he reinventado", y que, por otro, "he hecho lo que el cuerpo me pedía". "Cuando me separé de Martes y 13 quise recuperar mi carrera de actor. Tuve ofrecimientos de hacer programas de humor, pero no quise", indica, aunque matiza que, en la interpretación, siempre de "actor cómico".

¿Y entre teatro y televisión? Josema Yuste se queda con las dos... salvo que le pongas "un puñal en el cuello". Entonces, elige las tablas.

Yuste también ha tenido alabanzas hacia su familia. Casado y con cuatro hijos, dice que es "parte crucial de mi vida, humana y profesionalmente hablando". "Me dan estabilidad, cariño, afecto, y crítica también", dice.