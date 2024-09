Una vendedora de la ONCE va a Fuengirola y tras 12 años tiene lo que rechazó al quedarse viuda: "Con perro guía"

"El amor, como ciego que es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen", señala William Shakespeare en El Mercader de Venecia. Esto se puede aplicar a todo el mundo. También precisamente a personas invidentes como Blanca, una vendedora de la ONCE que contó en Poniendo las Calles lo que le pasó en Fuengirola tras quedarse viuda.

El concepto de amor ciego ha sido recurrente no solo en la literatura, sino también en la psicología o la ciencia de las relaciones. Se refiere a la idea de que cuando alguien está profundamente enamorado, puede pasar por alto las imperfecciones y los aspectos negativos de su pareja.

Esta teoría se refiere a la tendencia natural de las personas a enfocarse más en los aspectos positivos de sus relaciones y a minimizar los aspectos negativos. Varios estudios han demostrado que las personas que están enamoradas tienden a percibir a sus parejas de manera más idealizada.

Foto de archivo Una persona ciega paseando con su perro guía

Predomina el pensamiento de que las personas con alguna deficiencia visual están exentas de enamorarse o experimentar mariposas en el estómago. Ni tan siquiera es necesaria esa relación para compartir tu vida con una persona. También hay ciegos que se acompañan mutuamente como es el caso de esta vendedora de la ONCE.

Al quedarse viuda

La atracción sexual tiene usualmente algún tipo de componente visual. Incluso si te ves a ti mismo como el ser humano menos superficial del planeta, diciéndole a las personas que conoces en bares que estás buscando a alguien con quien puedas establecer una conexión profunda.

Entonces, ¿qué pasa con el casi millón de personas en España que sufren alguna discapacidad visual? Existen obviamente otras influencias que todos compartimos que causan que nos enamoremos de las personas a lo largo del tiempo, pero, ¿qué reemplaza a esa atracción cruda e instintiva?

Las personas ciegas no pueden admirar la belleza de alguien desde el otro lado de la habitación, hacer contacto visual, o leer el lenguaje corporal. Esto significa que necesitamos interacción directa con una persona antes de que podamos experimentar atracción sexual. Pero hay personas que es su propio cerebro el que decide si le gusta una persona.

Foto de archivo Una persona ciega en un paso de peatones

Pueden crear una imagen de cómo podría verse esa persona, así como simplemente sentir atracción por cómo habla, cómo piensa o seguir su propio instinto. También hay que tener en cuenta que hay personas que ya estaban en una relación antes de quedarse ciegas. Pero el caso de Blanca ocurrió después de que su primera pareja falleciera.

Lo que rechazó

"Yo soy viuda, va a hacer 22 años", le explica Blanca a Bea Calderón en Poniendo las Calles, "pero a los diez años conocí a mi pareja actual: "Fuimos a Fuengirola con la ONCE, nos conocimos allí y ya llevamos 12 años". Los dos ven "poquito", como revela la oyente, y les acompaña "un perro guía muy bueno".

Mendel, así se llama el can que ahora convive en esa misma casa, no entraba en los planes de Blanca: "Me ofrecieron un perro guía cuando me quedé sola y no quise". Pero su pareja sí y ahora se ve con los dos en casa como explica en Poniendo las Calles: "Es muy bonito y nos acompaña a todos los sitios".