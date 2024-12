Superar la velocidad límite de la carretera para adelantar un coche: el margen para no pagar una multa de tráfico

En las carreteras españolas, los límites de velocidad son una de las normas más estrictas en cuanto a sanciones se refiere. Sin embargo, cuando se trata de realizar una maniobra de adelantamiento, surge una duda frecuente entre los conductores: ¿es posible superar el límite de velocidad para adelantar sin riesgo de ser multado? Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Asociados Europeos (AAE), lo aclara en Poniendo las Calles.

La normativa de tráfico española ha cambiado en los últimos años, especialmente en lo que respecta a los márgenes de velocidad durante las maniobras de adelantamiento. En el pasado, existía un margen de 20 kilómetros por hora en carreteras convencionales que permitía superar el límite de velocidad para realizar un adelantamiento de forma segura. Sin embargo, esta excepción fue eliminada tras una reforma en la Ley de Tráfico hace unos años.

Mario Arnaldo explicó que, actualmente, no está permitido superar el límite de velocidad establecido, ni siquiera en una maniobra de adelantamiento. La reforma de la ley eliminó el margen de 20 km/h, lo que implica que los conductores deben ajustarse estrictamente a los límites establecidos en todo momento, incluyendo al adelantar a otro vehículo.

Alamy Stock Photo Atardecer en la autovía A-2. Madrid, España

Aunque no se permite exceder el límite de velocidad, Arnaldo destacó que la maniobra de adelantamiento es una de las más peligrosas que puede realizar un conductor. La velocidad adicional durante el adelantamiento es importante para reducir el tiempo que se pasa en el carril contrario y, por tanto, minimizar el riesgo de accidentes.

Superar la velocidad límite de la carretera

Sin embargo, esto no justifica la superación del límite de velocidad, ya que, según el presidente de AAE, los radares y los sistemas de control de velocidad no permiten excepciones, y cualquier exceso será sancionado. Además, en el caso de las autopistas o autovías, el límite de velocidad no puede ser superado ni siquiera para adelantar, puesto que estos tramos cuentan con una normativa de velocidad más estricta y ningún margen adicional para maniobras.

Aunque no está permitido superar el límite, Mario Arnaldo hizo una importante aclaración: los radares de tráfico tienen márgenes de error. Según la ley, los dispositivos de control de velocidad, como los radares fijos y móviles, no son infalibles y su medición puede tener una pequeña variación. En algunos casos, este margen de error se sitúa entre el 5% y el 7%, dependiendo del tipo de radar.

Por ejemplo, si un radar fija detecta que un vehículo circula a 95 km/h en una carretera donde el límite es 90 km/h, puede ser que el exceso real sea menor al que aparece en el registro debido a ese margen de error. Esto significa que, en algunos casos, si se supera el límite de velocidad de manera marginal, la sanción podría no aplicarse, pero esto no garantiza que el conductor se libre de la multa. En definitiva, los conductores siempre deben ser conscientes de que el límite de velocidad debe respetarse.

Alamy Stock Photo Vista aérea de un automóvil rojo y un automóvil azul circulando a toda velocidad por una carretera

La eliminación del margen de 20 km/h en carreteras convencionales fue una medida controvertida, y Mario Arnaldo expresó su desacuerdo con esta reforma. Según él, el adelantamiento es una maniobra compleja y peligrosa, y dar un pequeño margen de velocidad podría ayudar a reducir el riesgo de accidentes. Sin embargo, la normativa actual no da lugar a excepciones en cuanto a la velocidad máxima permitida.

adelantar un coche

A pesar de las tentaciones de adelantar rápidamente, es crucial ajustarse al límite de velocidad en todo momento, incluso en las maniobras de adelantamiento. Si bien los radares pueden tener un margen de error, esto no debe ser una justificación para exceder el límite de velocidad. La mejor práctica es conducir con prudencia y respetar los límites.

Aunque no puedas exceder el límite de velocidad, lo ideal es realizar la maniobra de adelantamiento con seguridad, sin alargar el tiempo en el que te encuentras en el carril contrario. Esto implica ser ágil, pero siempre dentro de los límites legales. Los radares móviles pueden ser más imprecisos en sus mediciones, pero las sanciones siguen siendo aplicadas de acuerdo con la legislación. Es recomendable estar siempre alerta y adaptarse a la velocidad permitida en cada momento.