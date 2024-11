El suceso de Juan Solo con unos osos en California que marca su nueva novela: "Me inspiró para la historia"

En una entrevista en Poniendo las Calles, Juan Solo, reconocido cómico, actor y escritor, presentó su último libro, 'Los crímenes del Carrusel', una novela negra cargada de intriga y reflexión sobre la naturaleza humana. A lo largo de la conversación con el presentador Carlos Moreno, 'El Pulpo', el escritor desveló no solo los entresijos de su nueva obra, sino también una divertida y a la vez perturbadora anécdota que ofrece una visión única de su proceso creativo.

La trama de *Los crímenes del Carrusel* es compleja y profunda, girando en torno a un escritor que se ve envuelto en una serie de crímenes que lo obligan a enfrentar sus propios demonios internos. La novela plantea la eterna pregunta sobre la bondad y la maldad humanas, un tema recurrente en las obras de Solo, quien asegura que "todos tenemos un demonio dentro", pero que la diferencia está en si dejamos que este tome el control de nuestra vida.

En un momento clave de la entrevista, Juan Solo reveló cómo la escritura de esta novela estuvo marcada por un acontecimiento global que todos recordamos: la pandemia de COVID-19. Sin embargo, lejos de ser una fuente de inspiración inmediata, la crisis sanitaria supuso un reto para su proceso creativo. "Escribir para mí es algo placentero, pero cuando el mundo te aísla, lo único que quieres es salir", confesó el escritor.

Durante el confinamiento, en lugar de escribir, su mente estuvo inmersa en los personajes de la novela, que crecían y se desarrollaban en su cabeza. "Un año y medio después, empecé a volcar todo lo que había estado cocinando", relató Solo. Esta reflexión sobre el proceso creativo lleva a pensar en la importancia del tiempo y el espacio para que las ideas tomen forma.

Pero si hay algo que realmente destacó en esta entrevista fue una anécdota personal que no dejó indiferente a los oyentes. Juan Solo relató una experiencia vivida durante un viaje a California, donde se encontraba documentándose para la novela. En el pequeño pueblo de Free Rivers, que inspiró el escenario de su historia, el escritor se vio inmerso en una de esas situaciones que, como él mismo dijo, "no puedes inventar si no es verdad".

En un motel apartado, el dueño le advirtió que no saliera a cenar caminando, pues en la zona habitaban osos. Solo narró cómo, tras recibir esta advertencia, observó un cartel que indicaba la presencia de osos a varias millas de distancia. Aunque el diálogo parecía sacado de una película de terror, fue esa misma atmósfera inquietante la que se reflejó en su obra. "Esto lo he reflejado en la novela", dijo, "porque si no lo vives, no puedes plasmarlo con tanta exactitud".

El sentido de la autenticidad es fundamental para Juan Solo, quien al describir estos paisajes naturales de California, subrayó que *Los crímenes del Carrusel* no podría haberse ambientado en ningún otro lugar del mundo. El paisaje y la idiosincrasia de Estados Unidos, con sus secuoyas y su cultura tan distinta, eran imprescindibles para dar contexto a los crímenes que se suceden en la obra. Además, al mencionar el tipo de criminales que suelen inspirar la ficción en Hollywood, Solo apuntó que los asesinos de su novela no están basados en arquetipos comunes en la cultura española, sino en los típicos criminales de la novela negra estadounidense.

A lo largo de la entrevista, también se tocó el tema de la salud mental, un tema presente en la novela. Solo comentó que, aunque la obra no busca hacer una disección clínica de una enfermedad mental, sí presenta los síntomas a través de su protagonista, un escritor que atraviesa una profunda crisis psicológica. En este sentido, destacó cómo, en los últimos años, la percepción sobre los trastornos mentales ha cambiado, aunque aún queda mucho por hacer en cuanto a visibilidad y tratamiento. "Hoy ya no se ve como una tontería ir al psicólogo, pero hace 15 años sí", reflexionó el escritor.

Finalmente, Juan Solo dejó claro que su faceta de cómico no influye en su escritura, pues considera que son "compartimentos estancos". "Cuando hago humor, hago humor; cuando escribo novela negra, dejo los chistes fuera", explicó. Y, aunque su popularidad como humorista le supuso al principio cierta resistencia por parte del público a aceptarlo como escritor serio, hoy en día se siente completamente cómodo en su doble faceta.

Con *Los crímenes del Carrusel*, Juan Solo nos invita a explorar los oscuros rincones de la mente humana, mientras nos transporta a un paisaje de misterio y tensiones latentes. La anécdota del cartel de osos en Free Rivers es solo un ejemplo de cómo el escritor combina sus vivencias personales con la ficción para crear un relato genuino y absorbente, que promete cautivar a los lectores durante las próximas Navidades. Con su característico estilo, Solo ha logrado, una vez más, conectar con su audiencia, demostrando que no importa el género que toque: su talento siempre será su mejor carta.