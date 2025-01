El peligro en la carretera este invierno para tu coche que te obligará a limpiarlo más a menudo: "Daña el vehículo"

Con la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas, las carreteras españolas se convierten en un reto tanto para los conductores como para sus vehículos. La presencia de hielo y nieve obliga a las autoridades a esparcir sal en las vías, una medida eficaz para evitar accidentes, pero que tiene un coste oculto para la salud de los coches. Durante su intervención en el programa Poniendo las Calles, Alfonso García, conocido como ‘Motorman’, abordó este tema junto a Carlos Moreno ‘El Pulpo’ y explicó por qué esta sal puede ser más perjudicial de lo que parece.

Durante el invierno, el cloruro de sodio, o lo que es lo mismo, la sal, es esparcido en las carreteras para evitar la formación de placas de hielo. Esta sustancia disminuye el punto de congelación del agua y, por lo tanto, facilita la circulación durante las condiciones más extremas. Sin embargo, como resaltó Alfonso García, la sal no solo afecta a la carretera: "cuando la sal entra en contacto con la humedad, acelera la oxidación del metal, lo que provoca corrosión en varias partes del vehículo."

El principal problema radica en que la sal afecta sobre todo las zonas metálicas más expuestas del coche, como el sistema de escape, los frenos, los brazos de suspensión y las partes inferiores de la carrocería, como el chasis. Esta corrosión, que puede ser casi invisible a simple vista, afecta no solo a la estética del coche, sino a su seguridad y funcionalidad a largo plazo.

Alamy Stock Photo Vehículo todoterreno de servicio público quitanieves en situación de emergencia, en un día de nieve, debido al frente frío polar Filomena

María, una oyente de Zaragoza, preguntó a Alfonso García en el programa cómo podía evitar los daños que la sal provoca en su coche. Según el experto, la mejor forma de proteger el vehículo es realizar una limpieza regular, especialmente en los bajos del coche, donde la sal tiende a acumularse con mayor facilidad. "Lo que se debe hacer es lavar el coche con frecuencia, sobre todo después de haber circulado por carreteras saladas. Cuanto más rápido elimines los restos de sal, menos probable será que sufran daños graves."

El peligro en la carretera este invierno

Alfonso también sugirió que se utilicen productos específicos para proteger las superficies metálicas del coche. Estos productos anticorrosión pueden aplicarse en las zonas más vulnerables para crear una capa de protección que impida que la sal y la humedad causen daño.

Además, es importante no subestimar la corrosión en los componentes críticos del coche, como los frenos y la suspensión. Si la sal se acumula en estas partes, no solo se corre el riesgo de dañar la estética del coche, sino que también se pone en peligro la seguridad del conductor.

Una de las principales recomendaciones de García es no esperar a que los efectos de la sal se noten para actuar. Los conductores deben acostumbrarse a lavar su vehículo con mayor frecuencia durante los meses de invierno. Si bien es común realizar un lavado del coche solo cuando está sucio, en invierno el daño de la sal puede ser tan insidioso que lo ideal es mantener el coche limpio con un enfoque preventivo. En especial, es fundamental que se preste atención a los bajos del vehículo, la zona más susceptible de sufrir la corrosión causada por la sal acumulada.

Alamy Stock Photo Camión con luces naranjas dejando sal sobre el asfalto en la calle Alcalá

También es recomendable utilizar sistemas de lavado a presión, que son más eficaces para eliminar los restos de sal pegados a las superficies metálicas. Un lavado regular no solo mantiene el coche limpio, sino que, a largo plazo, puede evitar problemas serios como la corrosión en componentes clave que podrían afectar al rendimiento del vehículo.

Te obligará a limpiarlo más a menudo

El uso de sal en las carreteras es una medida necesaria para garantizar la seguridad en condiciones invernales, pero no está exenta de riesgos para los vehículos. La acumulación de sal en los componentes metálicos del coche puede provocar oxidación y corrosión, lo que no solo afecta a la apariencia del vehículo, sino que también compromete su seguridad. Por eso, es fundamental que los conductores tomen precauciones durante el invierno, como limpiar el coche con mayor frecuencia y aplicar productos específicos que protejan las partes vulnerables. Al hacerlo, no solo prolongarán la vida útil de su vehículo, sino que también evitarán problemas costosos y peligrosos en el futuro.

El invierno es una estación dura para los coches, pero con una correcta higiene y cuidados preventivos, puedes proteger tu vehículo de los efectos de la sal y garantizar su buen estado durante mucho más tiempo.