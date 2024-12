Un nutricionista de Cartagena advierte del error que se comete en Navidad: "Efecto rebote"

La Navidad ya está aquí y hay que disfrutarlas lo máximo posible en todas sus aristas, incluida la gastronómica. Casi todo el mundo es consciente de lo complicado que es en estas fechas sortear los turrones, polvorones o una copita de vino o cava.

Ahora hay que disfrutar de los manjares típicos de la Navidad, con cierto control pero sin remordimientos y sobre todo si hacen barbaridades para compensar. Ese es un error muy común que tiene consecuencias.

Aunque se suba algún kilo, el experto en nutrición Víctor Serrano advierte que hacer dieta restrictiva en estos días tendrá el efecto contrario al que se desea. "No es bueno, claro que no. Las famosas dietas milagros que lo que prometen son resultados a corto plazo, en muy poco tiempo y con el mínimo esfuerzo. No son buenas nunca, pero en estas fechas todavía resultan peor".

Explica claramente el perjuicio que supone intentar compensar los excesos. "Son dietas que no son equilibradas, que se caracterizan por suprimir algún tipo de nutriente. Normalmente son los carbohidratos, en el caso de las dietas cetogénicas o dietas keto, como se le llaman ahora. También está la opción de los ayunos muy prolongados con el objetivo de comer muy poquito y forzar al cuerpo a perder peso rápido, que casi todo es agua".

Hay más opciones que no favorecen a medio plazo. "Luego están las famosas dietas de la piña, que solo podías comer piña y al final te deshidratabas. O estas que van con batidos sustitutivos, que al final un suplemento nunca va a compensar a un alimento. Evidentemente tampoco sería una forma de comer de forma sana y equilibrada".

El motivo de hacerlas, aunque resulte erróneo es evidente. "Se hacen para compensar, porque en Navidad surgen comidas con familiares, con amigos, comidas de empresa, las típicas comidas navideñas y al final hay un excedente de calorías que intentamos compensar de alguna forma y recurrimos a este tipo de dietas extremas".

El principal riesgo es el de conseguir el objetivo contrario al que se busca. "El principal peligro es el efecto rebote. Cuando se pierde peso rápidamente, casi todo ese peso viene de agua, (de la deshidratación, de tomar pocas calorías, tomar pocos carbohidratos y cogemos ese peso enseguida. Luego, por ejemplo, podemos tener también un déficit de nutrientes y eso nos puede provocar anemia, por ejemplo".

COPE Víctor Serrano, experto en nutrición

La lista de consecuencias que explica el experto es más amplia. "Tenemos más hambre, más ansiedad, se nos puede alterar el metabolismo disminuyendo y luego al final consumimos menos calorías y es más fácil hacer un excedente y acumular peso cuando se acude a una de esa comilonas, porque llegas con más hambre".

Hay alternativas saludables. "No pasarse recortando, pero hacerlo de forma adecuada. Mira, yo lo que recomiendo es moderar en lugar de prohibir. Es decir, no quitar los hidratos de carbono porque son necesarios para que el cerebro funcione, pero reducirlos".

"Podemos disfrutar de los alimentos navideños, pero sin exceso. De vez en cuando un bombón, un trocito de turrón, no pasa nada. Lo que no podemos hacer es tomarnos una tablera entera" explica Serrano.

Hay que comer tranquilos, porque la sensación de saciedad no es instantánea. "Debemos escuchar a nuestro cuerpo, las sensaciones de hambre, de saciedad. Intentar hacer, por ejemplo, comidas equilibradas al día para ir saciados con algo de proteínas, carbohidratos, fibra. Intentar no saltarse comidas, que no pasen más de 4 o 5 horas sin comer, porque si no podemos llegar con mucha ansiedad a la siguiente comida y al final hay atracón".

Hay unas preguntas para saber si la dieta es inadecuada. "Por ejemplo, me puedo preguntar ¿estoy eliminando un grupo de alimentos por completo? ¿Estoy quitando las grasas al 100% o los hidratos de carbono, que es lo más típico?. O incluso, ¿me siento culpable al comer ciertos alimentos?. Porque todo tiene su dosis, con moderación se puede tomar todo".

"Luego también puedo preguntarme si las elecciones alimentarias que estoy eligiendo están afectando a mi estado de ánimo o a mi vida social, si me estoy aislando también". Pide moderación, pero nunca dejar de comer. Ya llegaré enero y también tiene el plan preparado.

Ahora da un poco de descanso. "Sí, que al final la Navidad es una etapa para disfrutar, para no obsesionarse, y al final tenemos que cultivar una relación positiva con la comida, más que hacer una dieta restrictiva, que nos va a generar estrés y nos va a aislar socialmente".