Niña Pastori desvela a Carlos Moreno 'El Pulpo' el sueño que cumple con su primer disco de villancicos: "Lo primero que canté"

La artista flamenca Niña Pastori ha sorprendido a sus seguidores con un proyecto muy especial: su primer álbum navideño, titulado 'Feliz Navidad'. A través de una entrevista en el programa Poniendo las Calles de Carlos Moreno ‘El Pulpo’, la cantante compartió detalles sobre este sueño cumplido y sobre cómo la Navidad siempre ha sido una parte fundamental de su vida.

Con 25 años de carrera, Niña Pastori ha decidido rendir homenaje a las fiestas navideñas con un disco que contiene 10 villancicos, de los cuales 8 son clásicos reversionados a su estilo único, y 2 canciones inéditas que aspiran a convertirse en parte esencial de las celebraciones navideñas. Durante la conversación con 'El Pulpo', la cantante recordó cómo la Navidad ha sido siempre una de sus festividades favoritas, marcada por las tradiciones familiares y el cariño de sus padres.

“Para mí, la Navidad es una fiesta preciosa para celebrar con la familia, y mi madre siempre nos ha inculcado la importancia de esta celebración”, comentó Niña Pastori, revelando que fue su madre quien le enseñó a disfrutar de la Navidad con entusiasmo, desde poner el árbol hasta cantar villancicos alrededor de la mesa familiar.

La cantante no solo ha volcado en su música su amor por las fiestas, sino también sus recuerdos de infancia. Niña Pastori compartió una anécdota entrañable: "Lo primero que canté fue un villancico, porque yo quería una bicicleta. Me presenté a un concurso de villancicos y gané el primer premio. Mi madre me pudo comprar la bicicleta que quería". Esta experiencia marcó su inicio en la música, pues desde entonces comenzó a interpretar villancicos y, con el tiempo, a llevar su arte a un público más amplio.

La elección de los villancicos para su disco no fue fácil. "Hubo algunos que fueron difíciles de restaurar, porque son muy antiguos y difíciles de modernizar", explicó Niña Pastori. Sin embargo, logró crear una selección que mezcla la tradición con su toque personal.

Entre los villancicos que más la emocionan, destacó uno muy especial: “Palillos y pandeiros”, que interpreta con su familia. La canción tiene un significado profundo, ya que todos sus seres queridos, desde su madre hasta sus sobrinos, participan en su interpretación. "Es muy bonito ver a mi familia cantando, sobre todo a mi padre y madre, ya mayores, junto con mi sobrina de seis años", relató emocionada.

El disco también le presenta nuevos retos, pues lo grabó durante una apretada gira de conciertos. Niña Pastori recordó cómo, mientras el calor del verano abrazaba el estudio, ella y su equipo se sumergían en la frialdad de la Navidad. A pesar de las dificultades, la cantante se mostró muy satisfecha con el resultado, destacando la labor de su productor y colaboradores, como Luis Guerra, quien aportó un arreglo musical "maravilloso" al clásico “Noche de Paz”.

Carlos Moreno, durante la entrevista, no dejó de elogiar el trabajo de Niña Pastori, destacando lo emocionante que resulta para los oyentes escuchar canciones que evocan la Navidad auténtica y tradicional. La cantante, por su parte, expresó su deseo de que el álbum transmita paz y esperanza a sus seguidores, especialmente en tiempos difíciles. "La música puede cambiar un día, puede emocionar, hacernos llorar o reír, y es lo que quiero transmitir con este disco", afirmó.

Niña Pastori, además, reflexionó sobre cómo la música tiene el poder de sanar. "Para mí, la música es una vía de escape", comentó, destacando que no solo su música, sino también la de otros artistas, le ayuda a desahogarse y encontrar consuelo.

El lanzamiento de Feliz Navidad es mucho más que un proyecto musical para Niña Pastori; es un legado de amor, tradición y esperanza. En esta época de celebraciones, su álbum será sin duda una de las bandas sonoras que acompañará las fiestas de muchos, trayendo consigo la magia y la emoción que solo la música navideña puede ofrecer.