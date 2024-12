Millán Salcedo, con Carlos Moreno 'El Pulpo': "Hay gente que me llama viejuno cuando hago la broma del melón"

En una entrevista reveladora y llena de humor en el programa Poniendo las Calles, conducido por Carlos Moreno 'El Pulpo', el humorista Millán Salcedo compartió detalles sobre cómo ha cambiado su vida tras sufrir un ataque de epilepsia y reflexionó sobre la sociedad actual y el humor.

Millán Salcedo empezó la conversación recordando una dolorosa experiencia que cambió su vida: un ataque de epilepsia que le provocó la pérdida de un trozo de su lengua. Salcedo narró con humor negro cómo sucedió: "Me dio un ataque de epilepsia y me corté la lengua con un mordisco". Sin embargo, siempre busca quitarle hierro al asunto: "Lo bueno es que cuando te da, no te enteras de nada". Esta actitud positiva y humorística es lo que caracteriza a Salcedo, quien no deja que su condición afecte su espíritu.

A pesar de esta adversidad, Salcedo continúa con su carrera, ahora enfocado en proyectos teatrales. "He perdido facultades, pero para eso tengo la inteligencia", declaró. Salcedo enfatizó la importancia de no perder el sentido del humor y mantener la inteligencia activa, utilizando su mente como su herramienta más valiosa.

Millán Salcedo

Carlos Moreno destacó el impacto de la famosa broma del melón, un sketch que aún resuena entre los seguidores. Millán recordó con cariño cómo surgió espontáneamente: "Mi sobrinilla, mientras cortaba un melón, dijo: '¡Melón!' y aquello se volvió viral". A pesar de su éxito, Millán también nota las críticas de algunos que lo llaman "viejuno" por usar estas bromas clásicas, pero lo toma con humor, sabiendo que el tiempo pasa para todos.

Reflexiones sobre el humor y la sociedad

Durante la charla, Salcedo y Moreno también reflexionaron sobre la evolución del humor y cómo la sociedad de hoy en día lo percibe. Salcedo comentó que, aunque la tecnología y las redes sociales han cambiado la manera en que se consume humor, la esencia sigue siendo la misma. "Lo inteligente es utilizar el humor en tu propio beneficio", afirmó.

El humorista compartió anécdotas de su carrera, incluyendo su tiempo en "Martes y Trece" y la capacidad de improvisación que tanto él como sus compañeros desarrollaron. "Nunca sabíamos lo que íbamos a decir, todo surgía espontáneamente", recordó Salcedo, mencionando la icónica parodia de Encarna Sánchez como un ejemplo de la magia de la improvisación.

Salcedo también habló sobre la importancia de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Puso como ejemplo a Teresa Perales, una mujer que, a pesar de perder un brazo, ha ganado 38 medallas olímpicas. "Nos quejamos por cosas pequeñas, pero hay gente que sigue adelante y logra cosas increíbles", reflexionó.

Europa Press El cómico, Millán Salcedo

Millán destacó que su habilidad para desparramar en el escenario, irse por las ramas y mantener al público entretenido sigue siendo su sello distintivo. "No sé lo que voy a contar, y eso es lo bonito. Es un reto maravilloso", expresó. Esta capacidad para improvisar y adaptarse a cualquier situación es lo que ha mantenido a Salcedo relevante y querido por el público durante tantos años.