Un médico avisa de que tomar la temperatura con fiebre así interfiere en la medición del termómetro: "Cinco minutos"

El doctor Darío Fernández, médico de la Clínica Legazpi, recientemente compartió en el programa Poniendo las Calles valiosos consejos sobre cómo medir la temperatura corporal correctamente, especialmente en situaciones de fiebre. Durante su intervención, el especialista explicó que existen diferentes métodos para medir la fiebre, pero subrayó que es fundamental seguir ciertos pasos para evitar lecturas erróneas que puedan alterar un diagnóstico.

El doctor Fernández aclaró que, aunque existen varios lugares del cuerpo donde se puede medir la temperatura, cada uno de estos tiene sus particularidades que deben ser tomadas en cuenta para obtener un resultado preciso.

Medir la fiebre en la axila es uno de los métodos más utilizados, pero requiere de precauciones. Es fundamental que la axila esté seca, ya que la humedad del sudor puede interferir con la medición. El doctor subraya que, para obtener una medición precisa, el termómetro debe dejarse en la axila durante unos cinco minutos. Esta espera es clave, ya que si no se espera el tiempo adecuado, la lectura puede ser inexacta.

Alamy Stock Photo Un chico enfermo mirando un termómetro en casa.

El uso de termómetros infrarrojos para medir la fiebre en el oído es otra opción, pero con algunas advertencias. El doctor Fernández recomienda asegurarse de que no haya tapones de cera ni infecciones en el oído, ya que estas condiciones pueden afectar la medición. Además, este método no debe ser utilizado en niños menores de seis meses, ya que el conducto auditivo de los bebés es más pequeño y sensible.

tomar la temperatura con fiebre así

Para tomar la temperatura en la boca, el termómetro debe colocarse debajo de la lengua durante unos tres minutos. También es importante esperar al menos 15 minutos después de comer o beber algo antes de tomar la medición, ya que los alimentos y líquidos pueden alterar temporalmente la temperatura corporal.

Este método es común en niños pequeños, y para hacerlo correctamente, el termómetro debe introducirse unos 2 centímetros en el recto, esperando alrededor de tres minutos. Es crucial asegurarse de que el niño se mantenga quieto durante el proceso para obtener una medición precisa.

Los termómetros infrarrojos para medir la temperatura en la frente son rápidos y fáciles de usar, pero, al igual que con los termómetros de oído, pueden verse afectados por ciertas condiciones. El doctor Fernández destacó que factores como el sudor en la frente o cambios en los vasos sanguíneos de la arteria temporal pueden alterar la medición. Además, las temperaturas bajas en el ambiente también pueden influir en los resultados. Por lo tanto, el termómetro debe situarse a unos 2 o 3 centímetros de la frente y esperar unos segundos para obtener una lectura precisa.

Alamy Stock Photo Mujer joven enferma con termómetro acostada en la cama

Una de las advertencias más importantes del doctor Fernández fue sobre la paciencia necesaria al tomar la temperatura. "Cinco minutos" fue su recomendación para asegurar que el termómetro tenga suficiente tiempo para medir con precisión.

interfiere en la medición del termómetro

En la axila, por ejemplo, no solo se trata de colocar el termómetro y retirarlo rápidamente; debe dejarse el tiempo adecuado para que el dispositivo registre correctamente la temperatura corporal. De igual manera, otros métodos como el rectal o el oral requieren tiempos específicos para obtener resultados confiables.

El doctor Darío Fernández dejó claro que medir la fiebre puede parecer sencillo, pero es necesario ser preciso y meticuloso para evitar errores que puedan llevar a diagnósticos incorrectos. Cada ubicación para tomar la temperatura tiene sus propios requisitos, y el tiempo de medición es clave. En momentos de fiebre, tomarse unos minutos para realizar la medición adecuadamente puede hacer la diferencia en el diagnóstico y la elección del tratamiento adecuado.