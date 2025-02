¿Me pueden multar por circular sin tener la ITV de mi coche en regla, pero con cita previa para pasarla?

Uno de los temas recurrentes entre los conductores españoles es la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), especialmente cuando nos encontramos en la tesitura de que la fecha de caducidad se acerca y no hemos logrado conseguir cita a tiempo. En este sentido, una duda común que surge es si se puede circular sin tener la ITV al día pero con cita previa para pasarla.

En Poniendo las Calles, el experto en motor Alfonso García, conocido como 'Motorman', aclaró este aspecto tras una consulta de un oyente, Martín, de Toledo. La pregunta era clara: ¿es posible que me multen si tengo cita previa para pasar la ITV, pero no la tengo en regla? La respuesta de 'Motorman' es rotunda y directa: sí, te pueden multar.

Es cierto que en ocasiones se nos puede pasar por alto pedir la cita para la ITV con suficiente antelación. Además, no podemos olvidar que algunas estaciones de ITV tienen largas listas de espera, lo que puede dificultar aún más la programación de una cita antes de la fecha de caducidad. En algunas localidades, pueden tardar incluso varios meses en asignar un día y hora para pasar la inspección. Sin embargo, esto no exime de la normativa vigente, que es clara al respecto.

Alamy Stock Photo Instalaciones ITV o Estaciones de Inspección en España

Según explicó Alfonso García, la Asociación Española de Centros de Inspección de Vehículos (AECA) deja claro que no está permitido circular con la ITV caducada, independientemente de que hayas solicitado la cita previa.

¿Cómo evitar la multa?

El simple hecho de tener la ITV vencida ya te expone a una sanción. Las multas por circular con la ITV caducada rondan los 200 euros, aunque si la ITV ha sido suspendida por un motivo grave (como la no superación de la inspección), la multa puede ascender hasta los 500 euros.

Para evitar sorpresas desagradables, es fundamental planificar con tiempo la inspección de tu vehículo. Recuerda que la normativa permite realizar la inspección hasta 30 días antes de la fecha de caducidad de la ITV, lo que te da un margen para conseguir cita sin riesgo de quedar fuera de plazo. Así que, si te encuentras en esta situación, asegúrate de pedir la cita con antelación suficiente para que tu vehículo pase la ITV a tiempo.

Además, no olvides que una vez hayas pasado la inspección, debes colocar la pegatina en la parte superior derecha del parabrisas de tu coche, ya que es la prueba visible de que la ITV está en regla.

Alamy Stock Photo Vista de la ITV en España a través del parabrisas oscurecido por la lluvia torrencial en un día nublado

En resumen, aunque contar con cita previa para pasar la ITV puede ser un alivio, no te exime de la responsabilidad de tener la ITV al día. No dejes pasar el tiempo y asegúrate de que tu coche cumple con todos los requisitos antes de salir a la carretera. La multa por no tenerla en regla puede ser considerable y, además, puede poner en peligro la seguridad vial.