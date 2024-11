Marlena desvela a Carlos Moreno 'El Pulpo' la canción con la que conectan con el público en los conciertos: "Es triste"

En Poniendo las Calles, el grupo Marlena, compuesto por Ana Legazpi y Carolina Moyano, compartió con Carlos Moreno 'El Pulpo' un momento profundamente emocional que ocurre en sus conciertos. En esta charla, Carolina reveló cómo la canción "Red Flags" ha llegado a tocar las fibras más sensibles de su audiencia, creando una conexión única entre banda y público.

"Red Flags", una de las composiciones más sombrías y emocionales del grupo, es descrita por Carolina como una de las canciones más especiales para ellos en directo. Lo que hace este tema aún más impactante es el momento en que, durante la interpretación, bajan al público y se entregan a ellos de una manera más directa. "Es un momento muy emocional, sobre todo porque ves a la gente llorar, gritar las letras. Es algo que no quiero dejar de hacer. Aunque nos matemos en la oficina por esto, seguiré bajando al público para cantar esa canción con ellos", confesó Carolina, refiriéndose a lo que para ella es uno de los momentos más auténticos y significativos de su carrera.

La canción, que aborda temas de dolor, desamor y alerta emocional, se convierte en una especie de catarsis colectiva. Carolina destacó cómo, a pesar de lo triste de la canción, es en esos momentos cuando siente que logra una conexión genuina con su audiencia. A lo largo de la gira, Marlena ha logrado transformar lo que podría ser simplemente una canción triste en un espacio compartido de liberación emocional. La conexión con el público en esos instantes es tan intensa que, como dijo Carolina, no importa cuán desgastante pueda ser la rutina de los conciertos; "Red Flags" siempre será un punto álgido para todos.

Instagram: @marlenaoficial Ana Legazpi y Carolina Moreno, Marlena, en el concierto Cadena 100 Por Ellas

Carlos Moreno 'El Pulpo', conocido por su cercanía y calidez en sus entrevistas, compartió con el grupo la importancia de esa conexión emocional entre los artistas y su público, especialmente en una época donde las canciones más íntimas y personales parecen resonar profundamente con las audiencias. A lo largo de los años, ha sido testigo de cómo muchas canciones que hablan de desamor o de situaciones difíciles son las que más llegan a la gente, creando un lazo único. Marlena, sin duda, ha sabido cultivar esa relación tan especial con su gente, algo que Carolina y Ana reconocen con humildad, pero también con un claro sentido de responsabilidad hacia su público.

la canción con la que conectan con el público

La sinceridad en las composiciones de Marlena es, en efecto, uno de sus sellos distintivos. Como comentó Carolina, el grupo siempre ha sido fiel a su esencia: escribir canciones que reflejan lo que sienten, sin adornos ni filtros. Esta honestidad no solo ha sido el motor de su éxito, sino que también ha permitido que muchas personas se identifiquen con sus letras. Desde los inicios de la banda, su objetivo siempre fue ser "casa para la gente", un lugar donde sus oyentes pudieran encontrar consuelo, consustancia y, sobre todo, un reflejo de sus propias experiencias.

Cargando…

En este sentido, la banda también ha sido muy clara al describir cómo sus conciertos se han convertido en una extensión de su propia narrativa emocional. Ana Legazpi subrayó que su "red social favorita" sigue siendo el escenario, donde verdaderamente se sienten escuchadas y donde sus canciones cobran vida. Las redes sociales, por supuesto, también juegan un papel fundamental, pero es en el directo donde se percibe la verdadera magia del grupo.

"Red Flags" no solo es un tema de su repertorio, sino también una de las canciones que marca la diferencia durante sus presentaciones. El poder de esta canción no reside solo en sus acordes o su letra, sino en la transformación que provoca en la audiencia. Cuando el público se entrega a la canción, el ambiente en el lugar cambia, se torna más íntimo, más real, y esa conexión no pasa desapercibida para Marlena, quienes se sienten privilegiadas de poder vivir esa experiencia.

Instagram: @marlenaoficial El nuevo disco de Marlena, 'Entre cuatro paredes y una verdad'

La conversación con El Pulpo también tocó otros temas como la evolución de la banda, su crecimiento personal y profesional, y cómo su segundo disco está marcado por una exploración emocional profunda, sobre todo en las canciones que tratan las distintas fases del duelo. La cercanía y la autenticidad siguen siendo las claves que permiten a Marlena seguir creando música que resuena con tantas personas, como se puede comprobar en sus conciertos.

Marlena

Con la gira en pleno auge y nuevas canciones como "No te deseo lo peor", el grupo está preparado para seguir ofreciendo experiencias que vayan más allá de lo musical. Para Marlena, cada concierto es una oportunidad para mostrar su humanidad y vulnerabilidad, una forma de seguir conectando con sus seguidores, sin importar cuán difíciles sean los momentos que la vida les traiga.

Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de ver a Marlena en directo, no te sorprendas si en medio de una de sus canciones más intensas, ves a la banda bajar al público, mientras las emociones fluyen a través de la música, creando una experiencia que, sin lugar a dudas, quedará grabada en la memoria de todos. Y, por supuesto, "Red Flags" será una de las canciones que hará que te sientas parte de algo mucho más grande que un simple concierto: una verdadera catarsis colectiva.