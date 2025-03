Mario Vaquerizo: "Gracias a Dios, a mis padres y a mi naturaleza, siempre he tenido una tendencia al positivismo"

En pleno lanzamiento de su nuevo proyecto, Mario Vaquerizo, líder de Nancys Rubias, charló con Carlos Moreno 'El Pulpo' sobre su reinvención tras un grave accidente que estuvo a punto de cambiar su vida, su visión sobre la música y la relación con sus fans. Vaquerizo, conocido por su irreverencia y su capacidad de hacer de lo negativo una fuente de inspiración, explicó cómo la adversidad se convirtió en el motor de su carrera y cómo su filosofía de vida, el "reseteismo", ha marcado un antes y un después en su vida personal y profesional.

La filosofía del "nancyrubismo"

Cuando Carlos Moreno le preguntó por su famosa canción "Reset", Mario Vaquerizo no dudó en compartir su visión sobre lo que significa este concepto para él. “Lo que hay que hacer para no llegar a que se produzca una situación fatal, como la que me pasó a mí, es resetearse en la vida", explicó. El cantante recordó el accidente que sufrió en un concierto, una caída que estuvo a punto de dejarle secuelas permanentes. “Podría estar muerto, pero aquí estoy, dando guerra. Es un cambio de mentalidad, un reset que te obliga a ver la vida de otra manera", añadió con su característico humor. En sus propias palabras, el reseteismo no es solo un concepto relacionado con su carrera, sino una filosofía aplicable a cualquier aspecto de la vida, desde las relaciones personales hasta los obstáculos más inesperados.

El líder de Nancys Rubias también aprovechó para reflexionar sobre la situación actual de la música, en la que, según él, todo se ha vuelto más superficial. "En Eurovisión, por ejemplo, todo el mundo hace Nancyrubismo. Nadie toca instrumentos, todos cantan encima. Y eso está bien, porque eso es lo que hacíamos nosotros", comentó Mario, haciendo referencia al estilo provocador y festivo de su banda. Para él, el fenómeno del "Nancyrubismo" no solo es una referencia a la estética y actitud de su grupo, sino también a una actitud frente a la vida misma, donde la autenticidad y el descaro prevalecen.

De la adversidad a la reinvención

La capacidad de Mario Vaquerizo para transformar un momento de crisis en un aprendizaje vital es uno de sus rasgos más distintivos. Al hablar de su accidente, no mostró dramatismo. Por el contrario, lo vio como una oportunidad para reafirmar su fortaleza. "Lo más fácil hubiera sido quedarme en el drama, pero no lo hice. Gracias a Dios, a mis padres y a mi naturaleza, siempre he tenido una tendencia al positivismo", relató. Su visión de la vida cambió, no solo por la gravedad del accidente, sino también por la fuerza de la medicina y la actitud mental que adoptó durante su recuperación.

Vaquerizo destacó que, tras el incidente, nunca dejó de ser él mismo, ni de reírse de la situación, algo que se refleja en la gira que actualmente está realizando. "La gira se llama Giratuto. No es mi enemigo, es mi aliado. Me hace brillar mucho más en el escenario", añadió con una sonrisa. Para Mario, el humor ha sido una constante a lo largo de su vida, y considera que, incluso en los momentos más difíciles, es fundamental no perder la capacidad de ver la vida con ligereza.

La relación de Mario Vaquerizo con su público siempre ha sido especial, y a lo largo de los años, esta conexión ha evolucionado. En la entrevista, habló de cómo Nancys Rubias ha logrado mantener una base de fans fiel y creciente, a pesar de las dificultades para entrar en las listas de radio convencionales. "Nosotros no formamos parte de la industria. No sabemos tocar instrumentos, y por eso no nos consideran un grupo ‘real’. Pero gracias a los fans, que siguen viniendo a nuestros conciertos y apoyándonos, hemos convertido nuestra afición en una forma de vida", afirmó.

El cantante también comentó que su público ha cambiado con el paso de los años, y ahora incluye a personas de todas las edades. "Muchos de los jóvenes nos conocen gracias a sus madres, que las educaron sin prejuicios. Y eso me encanta", confesó. Esta conexión intergeneracional es una de las claves del éxito de Nancys Rubias, que, a pesar de no tener el reconocimiento masivo de otras bandas, ha logrado crear una comunidad sólida que sigue apoyándolos incondicionalmente.

En la conversación también surgió la cuestión de qué le depara el futuro. Con la madurez que le otorgan sus 50 años, Mario Vaquerizo se siente más sereno que nunca. "Creo que he hecho todo lo que quería hacer en la vida. Ahora lo importante es seguir disfrutando, sin arrepentirme de nada", reflexionó. Y es que, para él, no se trata de buscar nuevas metas, sino de seguir siendo fiel a su esencia.

El nuevo trabajo de Nancys Rubias, cuyo tema "Reset" ya está marcando el ritmo del 2025, refleja este enfoque en la vida y en la música. Con un sonido inconfundible que combina el electropop con toques de glam rock, la banda sigue siendo fiel a su estilo único, con una energía que sigue conquistando a nuevos fans. Para Mario Vaquerizo, el secreto está claro: no perder la esencia y seguir adelante, siempre con una sonrisa. Como él mismo dice: "Si no te reseteas, no avanzas".