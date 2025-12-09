María Jesús Alegre, bombera de Extremadura: "Cuando cocinamos se genera muchísima grasa, una de las cosas más sencillas que podemos hacer para evitar incendios es mantener las campanas limpias"

La llegada del frío y la Navidad trae consigo un aumento de los riesgos en el hogar, desde intoxicaciones por monóxido de carbono hasta incendios. Para concienciar sobre ello, María Jesús Alegre Mora, técnico sectorial de bomberos del servicio 112 en Extremadura, ha compartido una serie de consejos cruciales en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo', para prevenir accidentes domésticos.

El peligro invisible del monóxido

Uno de los peligros más graves y silenciosos es la intoxicación por monóxido de carbono. Este gas tóxico, que no huele ni se ve, proviene principalmente de chimeneas y estufas de gas butano con mala combustión. Alegre recuerda la reciente tragedia de una familia de cuatro miembros fallecida en Torrox (Málaga) por esta causa, subrayando que un alto porcentaje de las llamadas de emergencia están relacionadas con aparatos en mal estado o una ventilación deficiente en la vivienda.

Las chimeneas representan un riesgo particular. 'El principal problema que hay con ellas es que la gente no las limpia antes de empezar a utilizarlas', explica la experta. Esta falta de mantenimiento no solo genera una mala combustión, sino que 'incrementa muchísimo el riesgo de incendio', una situación que ha provocado sucesos como los dos incendios por chimeneas en una misma tarde en Zamora.

Canva Chimenea

Detectores y sistemas eléctricos

Para evitar estos escenarios, Alegre recomienda la instalación de detectores de monóxido de carbono y de humo. 'Son aparatos que no tienen un gran costo económico y nos ayudan a detectar una acumulación peligrosa', afirma. Además, recuerda que nuestro propio cuerpo actúa como un sensor: 'en cuanto estamos un poquito mareados o se nos nubla la vista, quiere decir que el ambiente está muy cargado'.

Ante los primeros síntomas de intoxicación, la actuación debe ser inmediata: 'sacar a todos los que están en esa estancia a un lugar fresco y ventilado'. Si los síntomas no remiten, es fundamental llamar al 112. 'Con salir un poco a la calle y tomar aire, en principio se tiene que pasar, si no, estamos muy cargados', añade la bombera.

Otro foco de peligro es el sistema eléctrico. Alegre advierte sobre una práctica muy común y peligrosa: 'abusar de las regletas y enchufar un enchufe dentro de otro'. Esta sobrecarga 'multiplica exponencialmente el riesgo de incendio'. Es vital que todos los enchufes de la casa estén en buenas condiciones, ya que uno defectuoso 'puede generar una reacción en cadena'.

Alamy Stock Photo Enchufe energético en una casa

La cocina y los adornos de Navidad

La cocina es uno de los puntos más críticos. 'Cuando cocinamos se genera muchísima grasa, que en principio no se ve, pero se acumula en la campana extractora', advierte Alegre. Por ello, insiste en que 'una de las cosas más sencillas que podemos hacer para evitar incendios es mantener las campanas limpias'.

Una llamarada hace que prenda la grasa de la campana y arde toda la cocina rápidamente" María Jesús Alegre Mora Técnico sectorial de bomberos del servicio 112 en Extremadura

Con la Navidad, llega el riesgo de los adornos luminosos. Es imprescindible usar luces y adornos 'homologados' y no 'sobrecargar el sistema eléctrico' conectando múltiples guirnaldas en la misma regleta. La combinación de luces en mal estado con elementos inflamables es una bomba de relojería.

Estamos tentando la suerte muchísimo si las luces no están en buenas condiciones y las ponemos en el árbol de Navidad" María Jesús Alegre Mora Técnico sectorial de bomberos del servicio 112 en Extremadura

La experta concluye que la prevención y la información son fundamentales para reducir el número de accidentes, que en ocasiones pueden ser mortales como demuestran los recientes incendios en viviendas de Lugo. Alegre también destaca la importancia de educar a los más pequeños en el buen uso del teléfono de emergencias 112, ya que 'poco a poco la población va recibiendo información más veraz de para qué sirve' y se dan casos de niños que han alertado correctamente de una emergencia.