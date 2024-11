La madre de Jorge alimentaba a todo un pueblo de Soria y así reacciona a la España Vaciada: "Dos veces por semana"

En la España rural, especialmente en regiones como Soria, los pueblos pequeños luchan por mantenerse vivos en medio de la despoblación y la crisis demográfica. Sin embargo, en lugares donde el servicio y la cercanía se han perdido por el cierre de tiendas y comercios, hay quienes siguen manteniendo el pulso de la vida cotidiana. Uno de estos valientes es Jorge López, un vendedor ambulante de pescado que recorre varias localidades sorianas, siguiendo la tradición que su madre inició en su pueblo.

Jorge no siempre pensó que terminaría dedicándose a la venta ambulante. Durante su niñez, su familia estaba vinculada al comercio, ya que su madre tenía una tienda en el pueblo. Pero, en su momento, Jorge no imaginó que seguiría ese camino.

La tienda de su madre en Casarejos fue una referencia local, y, cuando ella decidió dar el paso hacia la venta ambulante, Jorge asumió el legado. "Dos veces a la semana, mi madre recorría los pueblos cercanos vendiendo pescado fresco. Yo quise continuar con esa tradición y ahora, a pesar de los años, sigo con ello", explica Jorge.

La labor de los vendedores ambulantes como Jorge es esencial en zonas donde la despoblación ha llevado al cierre de muchos comercios. En lugares como Soria, donde la población de muchos pueblos no supera el centenar de habitantes en invierno, el servicio de los ambulantes se convierte en imprescindible.

"Los vecinos están todo el año con nosotros. Les llevamos productos frescos, y eso lo valoran mucho. Hasta que no les cierran una tienda, un bar o los servicios, no saben lo que realmente significa", señala Jorge, haciendo hincapié en la importancia de mantener estos pequeños servicios que sustentan la vida de los pueblos.

La crisis de la España Vaciada ha transformado la dinámica de estos pueblos como Casarejos, y muchos de sus habitantes ya no pueden disfrutar de los comercios tradicionales. A pesar de las dificultades, Jorge se muestra optimista y tiene claro que seguirá adelante con su trabajo mientras haya gente dispuesta a comprarle.

"Mientras haya gente que me espere en los pueblos, seguiré con mi labor", comenta, con la esperanza de que su esfuerzo no solo mantenga viva la tradición, sino que también contribuya a que los pueblos no pierdan lo que queda de su esencia.

El trabajo de los vendedores ambulantes no es fácil. El reto principal lo enfrentan con la escasez de clientela, sobre todo en invierno, cuando muchos pueblos como Casarejos quedan vacíos. A esto se suma la creciente competencia de las grandes superficies y la venta online, que han afectado tanto a los vendedores como a sus clientes, que cada vez tienen menos poder adquisitivo.

Su historia refleja la realidad de muchos pueblos rurales que, a pesar de su despoblación, siguen resistiendo gracias a iniciativas como la de Jorge. Aunque el futuro es incierto, él confía en que su trabajo seguirá siendo útil, y en que la cercanía que él ofrece será siempre más valorada que cualquier servicio automatizado.

En un contexto como el de la España Vaciada, la figura del vendedor ambulante se convierte en un símbolo de lucha por la supervivencia de estos pequeños pueblos, de resistencia ante la amenaza de la desaparición, y de conexión humana en un mundo cada vez más globalizado y tecnológico.